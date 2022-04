Saluzzo, muore a 2 anni dopo caduta dal trattore. La famiglia: “Lo abbiamo lasciato solo pochi istanti” La procura di Cuneo ha aperto un’inchiesta sulla morte di Andrea Allemandi, morto a 2 anni nell’azienda di famiglia, dopo essere caduto dal trattore. “Lo abbiamo lasciato solo per pochi istanti”, raccontano i genitori mentre la comunità si stringe intorno al loro dolore.

A cura di Chiara Ammendola

È una tragedia quella che ha colpito la piccola comunità di Saluzzo, in provincia di Cuneo, dove il piccolo Andrea è morto in seguito a un drammatico incidente avvenuto nell'azienda agricola di famiglia. Una caduta dal trattore precipitato da un terrazzamento dove a soli 2 anni il bambino si era arrampicato sfuggendo al controllo dei genitori. "Lo abbiamo lasciato solo pochi istanti", ripetono i genitori a famigliari e amici che da due giorni sono al loro fianco, uniti in questi dolore che ha coinvolto tutta la comunità di Saluzzo dove la famiglia Allemandi viveva e dove piuttosto conosciuta.

Un drammatico incidente quello che ha provocato la morte di Andrea il giorno di Pasquetta. È questa l'ipotesi verso la quale tengono anche le indagini che i carabinieri della compagnia locale stanno portando avanti dopo l'apertura dell'inchiesta da parte della procura che vuole far luce sull'accaduto. Papà Roberto e mamma Loreta, che hanno anche un altro figlio, di qualche anno più grande, sono stati ascoltati dai militari ai quali hanno raccontato quanto accaduto lunedì 18 aprile quando il piccolo Andrea, lasciato solo pochi istanti, sarebbe salito sul piccolo trattore, utilizzato proprio dal padre e dallo zio nei lavori quotidiani all'azienda agricola di famiglia, e lo avrebbe attivato. Non è chiaro se il mezzo fosse stato lasciato in folle e con le chiavi al suo interno o se sia uno di quei modelli che possono essere accesi con un pulsante. Pochi secondi e il mezzo si è messo in moto ed è precipitato nel dirupo facendo un volo di circa tre metri e sbalzando contro un albero il piccolo Andrea.

Quando i genitori si sono accorti dell'accaduto hanno chiamato il 112 ma poi hanno deciso di caricare il bambino in macchina e trasportarlo nel vicino ospedale dove è giunto in arresto cardiaco. I medici non hanno potuto fare nulla per salvarlo e poco dopo ne è stato dichiarato il decesso: troppo gravi le ferite riportate nella caduta e nell'impatto violento contro l'albero. Il trattore è stato sequestrato così come l'intera area dove è avvenuto l'incidente. Intanto in paese tutti empatizzano col dolore della famiglia stimata dalla comunità di Saluzzo per il loro lavoro e per la loro cordialità: "Sono bravissime persone", racconta il parroco ascoltato da La Repubblica che aveva battezzato Andrea e sposato i suoi genitori. "Non mi è mai capitato di dover dire addio a un bambino tanto piccolo. È una tragedia che ci addolora", ha concluso il prete.