Saluzzo, bimbo di 2 anni travolto dal trattore nell’azienda di famiglia: morto per le ferite riportate Un bimbo di 2 anni è stato travolto da un trattore nell’azienda agricola di famiglia a Saluzzo, nel Cuneese. Il piccolo è morto in seguito alle gravi ferite riportate. Si indaga sulle dinamiche dell’incidente.

A cura di Gabriella Mazzeo

Un bimbo di due anni è morto per le gravi lesioni riportate dopo esser stato coinvolto in un incidente con un trattore nella serata di ieri a Saluzzo, nel Cuneese. Il bimbo, per cause ancora da accertare, sarebbe stato travolto da un trattore tra le mura dell'azienda agricola di famiglia. Il piccolo è stato immediatamente portato dai familiari al Pronto Soccorso dell'ospedale di Saluzzo. Le sue condizioni di salute purtroppo sono apparse gravissime fin dal primo istante. I tentativi dei medici sono stati purtroppo vani.

L'incidente è avvenuto in un'azienda agricola di via Creusa. Secondo quanto raccontato dai familiari, il bimbo sarebbe salito a bordo di un trattore lasciato incustodito. Quando il mezzo si è mosso, il bimbo di 2 anni è caduto in una scarpata, riportando ferite gravi che non gli hanno lasciato scampo. Il racconto è ora al vaglio dei carabinieri e della magistratura. Saranno loro a far luce sulla dinamica dell'incidente. I familiari non avrebbero chiamato subito il 112, secondo le prime informazioni. I genitori hanno caricato il piccolo in auto per portarlo al pronto soccorso cittadino, dove però è arrivato ormai morto.

Per chiarire cosa sia accaduto nell'azienda agricola nel Cuneese serviranno ulteriori accertamenti delle forze dell'ordine. I genitori hanno parlato di un tragico incidente dovuto a un momento di distrazione. Nonostante il soccorso tempestivo fornito dalla famiglia, per il piccolo non vi è purtroppo stato nulla da fare. I medici non hanno potuto fare altro che dichiararne il decesso dopo aver cercato di effettuare le manovre salvavita per stabilizzare il piccolo di due anni. Sconvolta l'intera comunità di Saluzzo che si è stretta attorno ai genitori in segno di vicinanza per il tragico incidente avvenuto nell'azienda agricola a conduzione familiare.