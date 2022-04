Saluzzo, bimbo di 2 anni cade dal trattore e muore: “È riuscito ad arrampicarsi ed è finito nel burrone” Si sarebbe arrampicato sul trattore attivandolo il bambino di 2 anni morto dopo essere stato sbalzato in un burrone dal mezzo fuori controllo. È accaduto a Saluzzo il giorno di Pasquetta: sulla versione della famiglia indagano gli inquirenti.

A cura di Chiara Ammendola

Sarebbe sfuggito al controllo dei genitori riuscendo a salire sul trattore di famiglia che avrebbe attivato prima di finire in un burrone. È questa la dinamica del drammatico incidente che nel giorno di Pasquetta ha portato alla morte del piccolo Andrea Allemandi, il bambino di 2 anni deceduto nell’azienda agricola del padre sulle colline di Saluzzo, in via Creusa, in provincia di Cuneo.

La versione della famiglia al vaglio delle forze dell'ordine

È stata la famiglia a raccontare alle forze dell'ordine che sono intervenute sul posto dopo l'incidente l'accaduto. Una ricostruzione che è al vaglio degli inquirenti che dovranno capire cosa sia accaduto la sera di lunedì 18 aprile quando il bimbo, rimasto non sorvegliato, avrebbe raggiunto il trattore arrampicandovi e attivandolo. Il mezzo sarebbe subito andato fuori controllo e avrebbe così sbalzato il piccolo, caduto da un terrazzamento facendo un volo di oltre tre metri.

Il bambino trasportato in ospedale dai genitori

A nulla è valso il tempestivo intervento dei genitori che, dopo essersi accorti del drammatico incidente, hanno portato Andrea al pronto soccorso dell’ospedale di Saluzzo, dove è stato ricoverato in condizioni gravissime. I medici non hanno potuto far nulla per salvarlo e ne hanno dichiarato il decesso poco dopo. Le indagini sono affidati ai carabinieri della stazione locale che sono stati chiamati in un secondo momento dall'ospedale dove il piccolo è stato ricoverato.