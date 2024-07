Salento, vasto incendio a Torre Mozza: fiamme nel Parco naturale di Ugento minacciano un resort L’incendio di grosse dimensioni nel territorio di Ugento, in Salento. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile ed è stato chiesto anche l’intervento dei Canadair. A scopo precauzionale i pompieri hanno fatto evacuare il parcheggio della stessa struttura ricettiva minacciata dalle fiamme. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Un vasto incendio divampato oggi nel Basso Salento, nell’area fra Torre San Giovanni e Torre Mozza, ha già distrutto diversi ettari di terreno nel parco nazionale Litorale di Ugento, in provincia di Lecce, minacciando anche l'area di un resort. L'allarme è scattato intorno a mezzogiorno di martedì 30 luglio quando dalla vasta vegetazione sono stati visti innalzarsi in cielo diversi pennacchi di fumo. Erano i primi segnali dell'incendio che probabilmente si era già esteso in più punti.

Immediata l'azione dei vigili del fuoco e delle autorità locali per cercare di spegnere le fiamme che però in poco tempo si sono propagate per un lungo tratto. Sul posto sono accorse diverse squadre dei vigili del fuoco e della protezione civile ed è stato chiesto anche l'intervento dei Canadair dal cielo per cercare di contenere le fiamme ed evitare che raggiungesse luoghi abitati o il locale resort. A scopo precauzionale i pompieri hanno fatto evacuare il parcheggio della stessa struttura ricettiva e le macchina sono state fatte spostate in altra a zona.

Il fumo ha invaso anche la strada provinciale che collega la frazione di Gemini alle località marine che è diventata impraticabile per scarsa visibilità e quindi è stata chiusa al transito e presidiata ora anche dalla polizia locale di Ugento. In zona anche i carabinieri forestali. La Protezione civile locale ha lanciato anche una allerta a chi si sposta in zona, raccomandando di non utilizzare le strade interessate dal fuoco e di procedere a passo d'uomo.

"È in corso un incendio di grosse dimensioni a ridosso della provinciale che collega Gemini alle Marine, le fiamme alimentate dal forte vento avanzano velocemente. Sul posto sono presenti già diverse squadre di vigili del fuoco, unitamente ad Arif e Protezione civile. Si raccomanda di non utilizzare le strade interessate dall'incendio per motivi di sicurezza e soprattutto vi chiediamo di non intralciare le operazioni di soccorso. Per rendersi collaborativi invitiamo a trovare strade alternative e non sostare nelle zone di intervento" spiega un avviso lanciato attraverso i social, aggiungendo: "Litoranea chiusa in prossimità delle operazioni di spegnimento. Sono in corso le operazioni di spegnimento con l'intervento aereo dei Canadair. Raccomandiamo massima prudenza, di non utilizzare le strade interessate dal fuoco e nelle zone antistanti di procedere a passo d'uomo perché potreste trovare personale impegnato nel soccorso".