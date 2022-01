Salento, trovato nell’Ecocentro per i rifiuti il corpo di Andrea Ferrari scomparso da giorni Il corpo di Andrea Ferrari, il 43enne scomparso il 1° gennaio in Salento, è stato ritrovato in un Ecocentro per lo smaltimento dei rifiuti. Si indaga sulle cause della morte.

A cura di Gabriella Mazzeo

Il corpo di Andrea Ferrari è stato trovato in un Ecocentro per la raccolta di cartone a Galatone, in provincie di Lecce. Il 43enne risultava scomparso dal primo gennaio, quando aveva lasciato la sua abitazione a Taviano facendo perdere le sue tracce. Ancora non sono chiare le dinamiche dei fatti. Per il momento solo ipotesi da parte delle forze dell'ordine: si ritiene infatti che l'uomo si sia introdotto nel vano per la raccolta di cartone di un camion di un supermercato di Gallipoli. Sarebbe salito sul mezzo proprio nel parcheggio del supermercato e sempre lì avrebbe lasciato la sua auto. Il camion poi ha sversato il carico nell'Ecocentro dove vengono trattati i rifiuti.

Andrea Ferrari si era già introdotto prima in un camion per la raccolta del cartone. Gli investigatori quindi hanno scelto di indirizzare le ricerche proprio su questo dettaglio, dirigendosi nei punti di raccolta e di trattamento dei rifiuti di questo tipo. La ricerca ha portato all'individuazione del cadavere. Non è chiaro cosa possa aver causato la morte del 43enne: gli inquirenti ora dovranno accertare se l'uomo si sia introdotto volontariamente nel vano per la raccolta dei rifiuti o se vi sia finito. Per il momento si esclude la possibilità della responsabilità di una terza persona.

Il 43enne si era allontanato la mattina del primo gennaio a bordo della sua Renault Clio. Aveva salutato la madre con la quale viveva come sempre e poi non aveva più fatto ritorno a casa. Verso sera, la donna ha denunciato la scomparsa, preoccupata perché Ferrari non era ancora tornato. Così sono partite le ricerche durate interi giorni fino all'amara scoperta. Alle ricerche hanno partecipato anche Vigili del Fuoco e 118. L'ultimo avvistamento è avvenuto il 2 gennaio a Gallipoli, dove l'uomo ha poi lasciato la sua auto per introdursi nel camion per lo smaltimento di rifiuti.