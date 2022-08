Salento, rissa tra turisti per l’accesso in spiaggia: bagnante colpito alla testa con l’ombrellone Botte tra due gruppi di turisti per l’accesso alla spiaggia libera: un bagnante è stato colpito alla testa con un ombrellone a Torre dell’Orso, in Salento. Le due comitive potrebbero essere denunciate per rissa.

A cura di Gabriella Mazzeo

Immagine di repertorio

L'ennesima rissa tra bagnanti si è consumata nella tarda mattinata di domenica 21 agosto a Torre dell'Orso, in Salento.

Protagonisti della vicenda sono due gruppi di turisti che si sono incontrati nei pressi del Lido Caraibi, lungo il ponticello che conduce alla spiaggia e ai tratti di costa libera della zona.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell'ordine chiamate sul posto, alcuni turisti napoletani si sarebbero fermati a chiacchierare sulla passerella, bloccando così il passaggio.

Nel frattempo è arrivata una seconda comitiva di salentini che ha chiesto al gruppo di liberare il passaggio per raggiungere il mare e piantare il proprio ombrellone.

Da qui è nata una discussione che presto si è trasformata in lite e poi in aggressione fisica.

Uno dei coinvolti ha colpito il suo interlocutore sul capo con l'asta dell'ombrellone: a quel punto la situazione è degenerata definitivamente, trasformandosi in una mega rissa.

Il bagnante di Taurisano (Lecce) colpito alla testa con l'ombrellone è stato medicato dal 118. Nello scontro, l'uomo ha infatti riportato diverse ferite giudicate non gravi dai sanitari di primo soccorso.

Sul posto sono stati chiamati anche i carabinieri del Nucleo Radiomobile di Lecce che, insieme ai colleghi della stazione vicina, hanno ascoltato i racconti dei testimoni e delineato responsabilità.

I due gruppi potrebbero essere denunciati per rissa. Torre dell'Orso non è purtroppo nuova ad episodi del genere: soprattutto durante l'estate si verificano spesso battibecchi tra turisti che poi sfociano in vere e proprie aggressioni fisiche.

L'obiettivo degli agguerriti vacanzieri è quasi sempre un posto al sole sulla spiaggia libera.

Residenti e villeggianti storici sono ormai esasperati, perché spesso si arriva a litigare persino per chi deve fare prima il bagno o sulle distanze necessarie per piantare l'ombrellone.