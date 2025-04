video suggerito

Sale sul tetto per controllare delle infiltrazioni d'acqua e precipita per 6 metri: muore sul colpo Un uomo di 58 anni è precipitato dal tetto di un capannone oggi a Santorso, in provincia di Vicenza. Nulla sono serviti i tentativi dei sanitari del 118 per salvargli la vita.

A cura di Giorgia Venturini

Immagine di archivio

Tragedia nella mattina di oggi a Santorso, in provincia di Vicenza. Un uomo di 58 anni è precipitato dal tetto di un capannone, da un'altezza di 6 metri. Purtroppo nulla sono serviti i tentativi per salvargli la vita. La vittima è il 58enne Marino Zaltron.

Subito alcune persone che si trovavano nella vicinanze hanno dato l'allarme: in pochi minuti sul posto sono arrivati i sanitari del 118 che hanno provato in tutti i modi a rianimare il 58enne senza però riuscirci. Sul luogo dell'incidente è corso anche il figlio della vittima che era andato a cercarlo preoccupato perché il padre non rispondeva al cellulare.

A Santorso sono arrivati anche i vigili del Fuoco di Schio, i carabinieri di Piovene Rocchette e i tecnici dello Spisal dell'Ulss 7. Sono in corso tutti gli accertamenti del caso. Si indaga per cercare di ricostruire l'esatta dinamica dell'accaduto.

Stando alle prime informazioni, la vittima, nonché proprietario di un capannone ad uso agricolo, era salito sul tetto dell'edificio per verificare la causa di alcune infiltrazioni d'acqua. In questo modo avrebbe potuto procedere con alcuni lavori da fare la settimana successiva. Ma proprio quando era sul tetto la parte sotto i suoi piedi ha ceduto facendolo precipitare per quasi 6 metri nel vuoto. Purtroppo è quasi morto sul colpo.