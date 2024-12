Salame richiamato dal commercio per presenza di salmonella: l’avviso del Ministero

video suggerito

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio.

Un lotto di salame romagnolo è stato richiamato dal mercato per un potenziale rischio ischio microbiologico per i consumatori dovuto alla presenza di Salmonella nella carne utilizzata per l’insaccato. Lo rende noto il Ministero della salute con un avviso di allerta alimentare pubblicato, in ritardo, ieri 9 dicembre sul portale dedicato agli Avvisi di sicurezza e ai Richiami di prodotti alimentari da parte degli operatori.

Il prodotto oggetto dell’avviso di richiamo è il salame romagnolo Rustichello Filzetta venduto intero con marchio Zavoli Azienda Agricola. L’insaccato richiamato dal commercio è prodotto dalla stessa Azienda Agricola Zavoli nel proprio stabilimento di Saludecio, in provincia di Rimini (marchio di identificazione IT C9X60 CE). Il salume interessato è venduto in pezzi da 300 e 500 grammi ciascuno.

Come spiega il provvedimento di richiamo, datato 30 novembre 2024 ma pubblicato dal ministero della salute con quasi dieci giorni di ritardo, il salume interessato dall’avviso è quello con il numero di lotto L4050 e la scadenza fissata alla fine di marzo 2025.

Lo stesso avviso precisa che il richiamo dell’intero lotto è stato disposto in via cautelativa per presenza di salmonella in alcuni campioni sottoposti a controlli. Come sempre i prodotti interessati sono stati già ritirati da negozi e supermercati ma chi avesse già comprato gli hamburger con i lotti sopra indicati è invitato a non consumarli e a riportarli nel punto vendita di acquisto.

La salmonella è l’agente batterico più comune in caso di infezioni trasmesse da alimenti e può portare a salmonellosi. Nella maggior parte dei casi è una malattia che ha un decorso benigno e non richiede l’ospedalizzazione, ma talvolta l’infezione può aggravarsi al punto tale da rendere necessario il ricovero. La gravità dei sintomi infatti varia dai semplici disturbi del tratto gastrointestinale fino a forme cliniche più gravi che si verificano soprattutto in soggetti fragili.