Salame di cioccolato richiamato dal Ministero della Salute: i motivi dell'allerta e i lotti interessati Il richiamo riguarda i marchi Coccidoro, Minet, Sapori Artigianali, Sapori Artigianali di Granaio e Cioccolami. L'azienda Cioccolami Srl, con sede a San Pietro in Elda (MO), ha prodotto tutti i salami al cioccolato interessati.

A cura di Biagio Chiariello

Il Ministero della Salute ha segnalato un richiamo precauzionale disposto dal produttore per un lotto di salame al cioccolato commercializzato con diversi marchi: Coccidoro, Minet, Sapori Artigianali, Sapori Artigianali di Granaio e Cioccolami. La ragione del provvedimento, come riportato nell’avviso ufficiale, è la possibile presenza di glutine all’interno del prodotto, che invece è dichiarato come “senza glutine”. Si tratta quindi di un rischio significativo per i consumatori celiaci o intolleranti, i quali potrebbero subire reazioni avverse se dovessero ingerirlo.

Va comunque evidenziato che l'allerta alimentare è stata resa nota con un certo ritardo. La segnalazione del richiamo sul portale del Ministero della Salute riporta infatti la data 23 dicembre 2024. Questa tempistica solleva interrogativi sulla tempestività della comunicazione ai consumatori e sulla possibile dispersione del richiamo durante il periodo natalizio, un momento in cui la distribuzione e il consumo di prodotti dolciari sono particolarmente elevati.

Il richiamo riguarda diversi prodotti dolciari al cioccolato senza glutine:

Dessert al cioccolato senza glutine Coccidoro – La fortuna è dei buoni, venduto in fette all’interno di confezioni a forma di piramide da 270 grammi, identificato con il lotto L4324-SGSL e una data di scadenza fissata al 08/03/2025.

Dolce salame al cioccolato senza glutine Minet, commercializzato intero in confezioni tubolari caneté da 500 grammi, con lotto L4324-SGSL e termine minimo di conservazione 12/2026.

Dessert senza glutine e senza lattosio Sapori Artigianali, disponibile affettato in confezioni piramidali da 270 grammi, appartenente al lotto L4324-SGSL, con scadenza al 28/02/2025.

Dolce salame al cioccolato senza glutine Sapori Artigianali di Granaio, distribuito intero in tubi caneté da 500 grammi, identificato con il lotto L4324-SGSL e data di scadenza 11/06/2025.

Dolce salame al cioccolato senza glutine Cioccolami, confezionato intero in tubi caneté da 500 grammi, appartenente al lotto L4324-SGSL, con due date di scadenza differenti: 11/2026 e 12/2026.

L’azienda Cioccolami Srl, con sede a San Pietro in Elda (MO), ha prodotto tutti i salami al cioccolato richiamati.

A titolo precauzionale, le persone celiache o intolleranti al glutine sono invitate a non consumare i prodotti segnalati e a restituirli al punto vendita. Chi non ha problemi di intolleranza può invece consumarli senza rischi.