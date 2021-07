Continuano le ricerche di Sabrina Gerina, la donna di 46 anni di Morgex di cui non si hanno più notizie dalle 8.30 di martedì 6 luglio. Oltre ai vigili del fuoco volontari e professionisti, alle forze dell'ordine e agli uomini del Soccorso alpino da ieri si è unito alle operazioni anche un elicottero della guardia di finanza proveniente da Venezia e dotato di un'apparecchiatura in grado di agganciare i segnali dei telefoni. "Dal momento che tutta l'area di riferimento è stata battuta con diverse metodologie – fanno sapere i soccorritori – oggi il perimetro della ricerca verrà ampliato".

La donna, come detto, è stata vista l'ultima volta la mattina di martedì lungo un sentiero sopra alla frazione Dailley che conduce al bivacco Pascal: secondo quanto riferiscono i quotidiani locali la donna nell'ultimo periodo era solita fare escursioni da sola ma il suo ritorno era atteso nel giro di poche ore, dal momento che avrebbe dovuto prendere servizio in un ristorante della zona in cui, tuttavia, non è mai arrivata. Non tornando neanche nelle ore successive, la sera di martedì i suoi familiari hanno dato l'allarme ai carabinieri e sono scattate le ricerche. Il cellulare della donna avrebbe agganciato una cella a Lazey: la Protezione Civile ha attivato un piano di ricerca degli scomparsi.