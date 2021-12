Ruota Panoramica di Firenze al Villaggio di Natale, oggi l’inaugurazione: quanto costano i biglietti Si accende la Florence Eye. La ruota panoramica di Florence Ice Village, con la pista di pattinaggio più lunga d’Europa, è pronta ad entrare in funzione da sabato 4 dicembre 2021.

A cura di Biagio Chiariello

Alta 55 metri, è inserita all'interno del Villaggio di Natale della Fortezza da Basso, la ruota panoramica di Firenze (Florence Eye) è pronta ad entrare in funzione da oggi, sabato 4 dicembre 2021, fino al al 16 gennaio. Sarà aperta dalle 10 alle 23.45. Nel Florence Ice Village, che comprende tra l'altro anche la pista di pattinaggio su ghiaccio serve la mascherina; mentre per salire sulla ruota e sulle altre attrazioni servirà il green pass.

Florence Ice Village

È previsto un ricco programma di intrattenimento per tutto il periodo di apertura del Florence Ice Village. "Sorprese, giochi ed intrattenimenti per i bimbi, spettacoli con ospiti d’eccezione e uno spazio dedicato al volontariato e alle associazioni" ha spiegato Serena Vavolo di "Un fiore per la Fortezza", prima gruppo Facebook e poi associazione. La pista di pattinaggio, che coi suoi 300 metri è la più lunga d'Europa, sarà illuminata lungo tutto il suo percorso e il Villaggio di Babbo Natale (dal 4 al 24 dicembre) ospiterà un mercatino natalizio, street food e contestualmente saranno organizzati numerosi eventi e appuntamenti d'animazione come ad esempio l'accensione dell'Albero (l'11 dicembre); giochi e spettacoli natalizi in occasione di "Giochiamo con Babbo Natale" (il 19 dicembre); lo spettacolo il "Regalo di Natale" a cura di Altrove teatro (il 23 dicembre) con special guest Babbo Natale.

Quanto costa il biglietto per la ruota panoramica di Firenze

Intero € 12,00

Ridotto (sotto i 10 anni) € 7,00 (sotto 2 anni gratis)

Residenti € 10,00

Portatori di handicap e accompagnatore gratis

Offerta Famiglia 2 adulti e 2 bambini (ridotti) € 34,00

Offerta Famiglia 2 adulti e 1 bambino (ridotti) € 28,00

Offerta per le scuole giorni feriali, in orari mattutini fino alle ore 14,00 studenti € 5,00 ognuno e insegnante gratis (1 insegnante ogni scolaresca).

Orario: ogni giorno 10:00 – 23:45.