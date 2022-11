Rubata la gattina Agnese, la madre del bimbo: “Riportatela, per mio figlio autistico, è importante” L’appello di Arianna, mamma di un bambino autistico di 4 anni della provincia di Vicenza: “Spero tanto che me la riportino perché aiutava mio figlio nelle relazioni”.

A cura di Biagio Chiariello

Che fine ha fatto la mia gattina Agnese? È la domanda che da qualche giorno si pone un bimbo di Agugliaro, nel Basso Vicentino. Il micio è molto importante per il piccolo, affetto da una forma di autismo, come ha raccontato sua madre Arianna nell'appello lanciato sui giornali locali:

Il mio bambino ha 4 anni ed è autistico e da poco tempo aveva iniziato a creare un rapporto particolare con Agnese, gattina di un anno e mezzo – racconta mamma Arianna -. Nonostante abbiamo altri animali in casa, tra cani e gatti, con loro non era mai riuscito a creare alcun rapporto di empatia, ma con Agnese sì".

"La gattina, affetta di nanismo, è molto affettuosa e tranquilla, si lascia coccolare e accarezzare e probabilmente anche questo ha permesso di sviluppare un rapporto tra lei il mio bimbo" racconta la donna al Giornale di Vicenza.

Suo aveva iniziato da poco tempo ad avvicinarsi a lei, a toccarla e accarezzarla e proprio qualche giorno prima che sparisse aveva iniziato anche "a darle qualche bacino. Un traguardo importante per lui: l'interazione, infatti, rappresenta uno dei problemi più grandi della sua patologia. Relazionarsi ad Agnese stava migliorando significativamente la sua capacità relazionale ed empatica, che in futuro si ripercuote anche con gli altri bambini e con gli altri adulti. Adesso che la gatta non c'è mio figlio continua a cercala e a chiedere dove sia" dice Agnese.

Il sospetto, per Arianna, è che la gatta sia stata porta via volontariamente. Pare che l'animale, infatti, stesse dormendo in camera sul letto, quando ad un certo punto il compagno di Arianna ha sentito uno strano rumore provenire dalla stanza. Al momento della sparizione, la gatta indossava un collarino verde.

"Per me è fondamentale trovarla perché ne va della salute e dei progressi del bimbo. L'ho cercata ovunque e ho chiesto ai vicini ma nessuno l'ha vista. Ho appeso volantini con la sua foto e il mio numero di telefono in tutto il paese e mi sono rivolta anche a due associazioni animaliste. Chi l'ha fatto si metta una mano sulla coscienza e me la restituisca. Anche in anonimo".

Chi dovesse avere delle informazioni sulla gattina Agnese può chiamare il 351.6002579.