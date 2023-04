Ruba pistola ad agente, spara e ferisce un vigile: uomo ucciso in strada a Fara Vicentino La sparatoria mortale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 24 aprile, al confine tra Fara Vicentino e Breganze. L’agente ferito, un 41enne della Polizia Locale Alto Vicentino, è stato condotto subito in ospedale al San Bortolo di Vicenza.

A cura di Antonio Palma

Immagine di repertorio

Momenti di vero e proprio terrore oggi in strada a Fara Vicentino dove una sparatoria ha causato un morto e un ferito. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, un uomo avrebbe rubato l’arma a un agente facendo fuoco prima di essere ucciso dalle forze dell’ordine che hanno sparato a loro volta. La sparatoria mortale nella tarda mattinata di oggi, lunedì 24 aprile, in via Ortigara, al confine tra Fara Vicentino e Breganze.

La vittima dei colpi sarebbe un cittadino di origine nordafricana mentre il ferito è un agente della polizia locale. L'allarme attorno alle 11 quando sul posto sono confluite numerose forze dell’ordine tra cui polizia locale e diverse pattuglie dei carabinieri oltre ai soccorsi medici del Suem 118 per le cure alle persone colpite dai proiettili.

La strada dove si è consumata la tragedia è stata chiusa completamente al traffico. Sul posto sono ancora in corso gli accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Secondo quanto trapelato finora, la vittima sarebbe stata fermata dagli agenti della municipale ma aveva reagito malamente dando in escandescenze. Pare che l'uomo si fosse messo a urlare lungo la strada, allarmando i passanti che avevano chiesto l'intervento delle forze dell'ordine che avevano tentato di calmarlo.

Sul posto erano accorsi anche i carabinieri per risolvere la situazione ma, durante il parapiglia, l’uomo sarebbe riuscito improvvisamente a sottrarre l’arma di ordinanza a uno dei rappresentanti delle forze dell'ordine. Con la pistola ha subito iniziato a sparare verso gli agenti intervenuti, colpendo uno di loro e ferendolo, prima di essere ucciso da un militare che ha risposto al fuoco ferendolo mortalmente.

Nonostante i soccorsi medici immediati per l’uomo non c’è stato nulla da fare. L'agente ferito, un 41enne della Polizia Locale Alto Vicentino invece è stato condotto subito in ospedale al San Bortolo di Vicenza per le cure del caso. L'uomo sarebbe stato colpito all'addome ed è ora ricoverato in condizioni sono serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

"L'agente ferito è Alex Frusti, referente della polizia locale che con la sua pattuglia stava facendo il normale giro" ha dichiarato il sindaco di Fara Vicentino Maria Teresa Sperotto, aggiungendo: "Da quello che ho capito io, avevano bisogno di supporto e i carabinieri avevano dato supporto e lì è successo qualcosa che non doveva succedere con esito nefasto per tutti".

"Sto seguendo con apprensione quanto avvenuto poco fa nel comune di Fara Vicentino. C’è stata una sparatoria fra le forze dell’ordine e un cittadino, sembra di origine straniera, a seguito di un fermo. L’uomo ha perso la vita, un agente della Polizia Locale è stato ferito.In attesa di aggiornamenti sulla dinamica, il mio pensiero alle persone coinvolte e all’agente ferito" ha fato sapere il governatore del Veneto Luca Zaia.