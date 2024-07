video suggerito

Rottweiler scavalca e azzanna in strada bimbo di 5 anni in bici: piccolo in gravi condizioni a Foligno Il bambino di 5 anni è stato aggredito e azzannato da un cane rottweiler mentre era in strada in sella alla sua bicicletta insieme alla mamma nella zona di Bevagna, in Provincia di Perugia. Il piccolo è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale a Foligno dove si trova ricoverato in gravi condizioni e con prognosi riservata. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Antonio Palma

Drammatico episodio nelle scorse ore nella zona di Bevagna, in Umbria, dove un bambino di soli 5 anni è stato aggredito e azzannato da un cane rottweiler mentre era in strada in sella alla sua bicicletta insieme alla mamma. Il piccolo è stato morso in più parti del corpo e ferito in maniera grave ed è stato immediatamente soccorso e trasportato in ospedale dove si trova tuttora ricoverato con prognosi riservata.

Il terribile episodio è avvenuto nella tarda serata di ieri, sabato 27 luglio, mentre il piccolo faceva un giro tra le strade della piccola cittadina in Provincia di Perugia accompagnato dalla madre, in località Cantalupo, non lontano dall'abitazione di famiglia. È stata proprio la donna la prima a soccorrere il piccolo e ad allontanare il cane che si era lanciato sul bimbo. La donna poi ha chiesto aiuto urlando, ricevendo assistenza dai residenti della zona che sono accorsi, allertati dalle urla, e hanno chiamato i soccorsi.

Il piccolo è stato poi assistito dal personale del 118 che lo ha stabilizzato e trasportato d'urgenza al pronto soccorso dell’ospedale di Foligno. Qui, dopo le cure del caso, i medici fortunatamente lo hanno dichiarato fuori pericolo di vita ma, vista la gravità delle ferite, si sono riservati la prognosi.

Sul luogo dell'accaduto con accorsi anche i carabinieri della compagnia di Foligno che hanno avviato subito le indagini per accertare l'accaduto ed eventuali responsabilità. In base alle prime testimonianze raccolte dagli investigatori, l'animale sembra abbia scavalcato la recinzione dove era custodito, avventandosi in pochi attimi sul bambino che passava di lì in bicicletta, mordendolo in più parti del corpo. I militari dell'arma hanno già individuato il proprietario del cane di razza rottweiler e stanno cercando ora di stabilire le eventuali responsabilità sulla mancata custodia del cane.