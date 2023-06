Rosaria, scomparsa a Molfetta: è uscita mercoledì per andare dal fidanzato poi è svanita nel nulla Rosaria Farinola è titolare del bar Italian Coffee House a Molfetta (Bari). La ragazza di 27 anni doveva incontrarsi mercoledì col fidanzato prendendo il treno per Barletta, ma non è mai arrivata all’appuntamento.

A cura di Biagio Chiariello

C'è grande preoccupazione a Molfetta (Bari) per la famiglia e per gli amici di Rosaria Farinola, titolare del bar Italian Coffee House: la 27enne è scomparsa da mercoledì 14 giugno, come si legge sulla stessa pagina Facebook dell'esercizio commerciale.

Secondo le ultime ricostruzioni, la ragazza è uscita di casa mercoledì intorno alle ore 10,30 per raggiungere il fidanzato a Barletta. Lo stesso ha dato l’allarme perché non sarebbe mai arrivata all’appuntamento. Non è chiaro se alla stazione di Molfetta, Rosaria sia salita o meno sul treno che l’avrebbe condotta dal ragazzo. I familiari hanno sporto denuncia la mattina del giorno successivo.

Al momento della scomparsa indossava un vestito lungo verde militare, sandali neri, una borsa beige contenente i suoi documenti ed effetti personali. Non ha portato con sé le chiavi di casa, ed il suo ultimo accesso whatsapp risulta alle ore 10:02. Siamo infinitamente grati a chi volesse fornire, anche in maniera anonima dettagli o avvistamenti della ragazza" si legge sulla pagina Facebook dell'attività.

Chiunque sappia qualcosa in più o in caso di avvistamenti, i familiari chiedono di contattare i Carabinieri o i seguenti numeri: