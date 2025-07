Rogo vicino alle spiagge di Villasimius, in Sardegna: le fiamme bloccano le vie di fuga ai bagnanti

Paura nella spiaggia di Punta Molentis, a Villasimius, nel sud della Sardegna. Qui un rogo ha raggiunto i bagnanti che però hanno avuto difficoltà a darsi alla fuga: le fiamme infatti sono arrivate troppo a ridosso della sabbia.

Subito è stata mobilitata la Capitaneria di porto di Cagliari per una possibile operazione di soccorso dal mare. Non solo: le operazioni di soccorso sono state complicate anche a causa del forte vento di maestrale che da qualche ora si sta abbattendo sul Sud della Sardegna. Tutti i bagnanti stanno cercando di raggiungere il prima possibile le loro macchine.

Intanto in zona è il caos: alcune auto sono già carbonizzate, le strade sono intasate e gli elicotteri provano in tutti i modi con l'acqua a contenere le fiamme. Sono presenti infatti due Canadair della flotta aerea nazionale dei Vigili del Fuoco, in coordinamento con le risorse messe in campo dalla Regione.

L'allarme arriva anche dagli ambientalisti del Grig che sottolineano come il rogo di queste ore a Villasimius ha mandato in fumo un gioiello ambientale. Intanto sul posto ci sono due squadre dei vigili del fuoco, una proveniente dal distaccamento di San Vito e una dalla sede stagionale di Castiadas. Stanno cercando di mettere in sicurezza la zona e soprattutto i bagnati che si stanno dando alla fuga. Il comando operativo specifica che si parla di circa 200 auto, e quindi almeno altrettanti bagnanti.

Per fronteggiare l'emergenza sono stati inviati sul posto anche gli specialisti del nucleo nautico con motobarca e sommozzatori con gommone: se sarà necessario infatti si procederà con l'evacuazione dei bagnanti via mare. Sono in corso tutte le operazioni del caso. Stando all'ultimo aggiornamento, la Motovedetta della Guardia Costiera CP320 ha recuperato e messo in salvo 102 persone a Punta Molentis a Villasimius. Sul posto anche una Motovedetta della GdF che ha recuperato altri 39 bagnanti.

