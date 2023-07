Rodi in fiamme, la parte sud est dell’isola senza acqua ed elettricità: “Cenere ovunque” “Lindos è una città deserta – racconta Stefano a Fanpage.it – siamo rimasti per tre giorni in albergo con la cenere sui vestiti, in stanza, nei locali, in spiaggia. Chi aveva dei generatori ha continuato a lavorare, ma è praticamente tutto chiuso”.

A cura di Gianluca Orrù

Il racconto di Stefano Giorgi, arrivato a Rodi per passare una settimana con suo figlio nella zona sud est dell'isola, comincia dalla fine: si trovano in aeroporto, non sono stati sfollati e stanno bene. Già un paio di giorni dal loro arrivo avevano notato i movimenti dei CanadAir che inseguivano alcuni roghi, oltre la montagna. "Per fortuna siamo sempre stati al sicuro – racconta a Fanpage.it – perché a proteggerci c'è un monte brullo che ha fermato le fiamme".

"I disagi in questa zona sono stati soprattutto infrastrutturali – spiega Stefano – perché negli ultimi tre giorni siamo rimasti in hotel senza acqua e con frequenti black out. I ristoranti di Pefkos, a cinque chilometri da Lindos, erano tutti chiusi a causa della mancanza di corrente e di elettricità. I pochi rimasti aperti, forse due, lavoravano comunque poco perché la città è un deserto".

Il disagio più grande, oltre alla mancanza di elettricità e acqua, è stata la cenere. "Era ovunque – spiega – ce la siamo ritrovata sui vestiti, dentro la camera, era sulla spiaggia, nei negozi che ancora aprivano di giorno, era ovunque. Siccome siamo rimasti senz'acqua, dovevamo andare a fare il bagno in mare per lavarci e non potevamo fare i nostri bisogni del bagno della camera, dovevamo andare da altre parti".

La situazione sull'isola di Rodi è ancora in evoluzione e la situazione complessiva degli incendi in Grecia è in fase di peggioramento, dopo l'incendio ad Atene anche l'isola di Corfù è finita preda dei roghi. Dal 24 luglio una squadra dell'Ambasciata d'Italia ad Atene è a Rodi, dove ha allestito una postazione informazioni e assistenza all'aeroporto. L'help desk si trova presso l'ingresso 7 delle Partenze.