Incendi per caldo record, dopo Rodi tocca a Corfù: turisti evacuati, cosa deve fare chi ha prenotato Dopo Atene e Rodi, un maxi incendio è divampato nella parte settentrionale dell’isola di Corfù, con migliaia di turisti e residenti che sono già stati evacuati. La Farnesina: “Si raccomanda di valutare l’opportunità di riprogrammare il proprio viaggio verso altre destinazioni”.

A cura di Ida Artiaco

Incendio a Corfù (LaPresse).

La Grecia brucia ancora. Dopo Atene e Rodi, un nuovo incendio è divampato sull'isola di Corfù, nello specifico nella parte settentrionale di Perithia, frequentata da molti turisti. Per questo, le autorità locali hanno deciso di procedere con l'evacuazione sia dei vacanzieri che dei residenti.

L'ordine di evacuazione, emesso dai servizi d'emergenza della Grecia e che ha interessato già 2500 persone, è arrivato nella tarda serata di ieri e riguarda un certo numero di aree di Corfù. In particolare, tutte le persone presenti nelle zone di Santa, Megoula, Porta, Palia, Perithia e Sinies sono state invitate ad allontanarsi. Imbarcazioni sono state inviate per evacuare residenti e turisti via mare, ha detto un funzionario del governo.

La Guardia costiera ha portato in salvo 59 persone che si trovavano sulla spiaggia di Nisaki e i pompieri hanno lavorato per tutta la notte per impedire che le fiamme raggiungessero le abitazioni.

A Rodi incendio ancora in corso: compagnie aeree cancellano voli

La decisione delle autorità greche arriva dopo che circa 19.000 persone sono state evacuate dall'isola di Rodi, anch'essa colpita da imponenti incendi dopo le temperature record che si sono registrate negli ultimi giorni e che hanno superato i 45 gradi centigradi.

Molti turisti, la maggior parte dei quali con passaporto britannico, stanno cercando di lasciare l'isola, dove da sei giorni divampa l'incendio alimentato dai forti venti, alcuni si rifugiano nelle scuole e negli spazi per conferenze degli hotel, mentre le compagnie aeree sono al lavoro per organizzare un numero sufficiente di voli di ritorno.

Molte, però, stanno cancellando partenze e pacchetti vacanze. L’agenzia TUI, ad esempio, sta cancellando tutti i viaggi a Rodi, tutti i voli e i pacchetti vacanza fino a martedì 25 luglio e sta inviando aerei vuoti per prelevare i turisti e rimpatriarli. E anche EasyJet ha annunciato che procedendo con la stessa operazione fino a mercoledì 26 luglio, tuttavia i suoi voli oggi sono ancora operativi. La compagnia ha comunicato che chiunque abbia prenotato per viaggiare prima del 29 luglio può cambiare il proprio volo gratuitamente.

La Farnesina: "Considerare altre soluzioni"

Anche la Farnesina si sta muovendo: sul sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Esteri, secondo l'ultimo aggiornamento del 23 luglio, ci sono tutte le indicazioni per coloro che si trovano a Rodi e un invito per coloro che ancora devono mettersi in viaggio.

"Per esigenze di assistenza consolare (passaporti, documenti o situazioni di difficoltà) è possibile contattare l'Ambasciata ad Atene al numero di emergenza +30 6937453142, anche via SMS, e scrivere a unita.crisi@esteri.it. Per informazioni sul rientro anticipato o sulla riprotezione del viaggio, si prega di contattare il proprio tour operator o la propria compagnia aerea. Alla luce della delicata situazione, per chi avesse pianificato un viaggio a Rodi, si segnala che la circolazione sull’isola risulta particolarmente difficoltosa. Si raccomanda pertanto di valutare l’opportunità di riprogrammare il proprio viaggio verso altre destinazioni".