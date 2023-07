Caldo record in Grecia, incendio sull’isola di Rodi: hotel danneggiati, evacuati duemila turisti Un maxi rogo è divampato nell’isola di Rodi, in Grecia, messa in ginocchio dalle temperature record degli ultimi giorni: già duemila persone evacuate, buona parte degli abitanti è rimasta senza elettricità e tre hotel sono stati danneggiati.

A cura di Ida Artiaco

Incendio a Rodi (LaPresse).

L'ondata di caldo record che si sta registrando da giorni in tutto l'emisfero settentrionale sta mettendo in ginocchio anche la Grecia.

Dopo gli incendi che sono divampati nei pressi di Atene, un maxi rogo è stato segnalato sull'isola di Rodi, presa d'assalto da migliaia di turisti per le vacanze estive. Non sono stati segnalati feriti, secondo il Ministero della crisi climatica e della protezione civile in Grecia.

Ma più di duemila persone sono già state evacuate, come ha sottolineato alla BBC il vice capo dei vigili del fuoco Ioannis Artophios, la maggior parte delle quali prelevate dalle spiagge di Kiotari e Lardos, a est dell'isola del Mediterraneo: nelle operazioni tre motovedette della guardia costiera sono state affiancate da più di 20 navi private.

Secondo Ert Tv, alcuni vigili del fuoco sono rimasti bloccati nel monastero di Ypseni vicino a Lardos dopo aver tentato di convincere le suore che vi abitavano a lasciare la zona. Tre hotel nella zona di Kiotari sono stati danneggiati dall'incendio, che deve ancora essere spento, e trenta autobus sono stati utilizzati per evacuare i turisti da due alberghi della zona per precauzione.

Secondo quanto riportano i media greci buona parte dell’isola è senza elettricità: per motivi di sicurezza ha dovuto essere disattivato uno dei principali impianti di erogazione.

A dare una mano ai vigili del fuoco greci sono arrivati i colleghi dalla Slovacchia. "La situazione a Rodi è grave ed estremamente difficile. A causa del forte vento e del rapido cambio di direzione del fuoco abbiamo dovuto ritirarsi e spostarsi", hanno pubblicato su Facebook i servizi antincendio e di soccorso slovacchi.

La Grecia, come l'Italia e gli altri paesi del Mediterraneo, sta affrontando una nuova ondata di caldo intenso questo fine settimana, con i meteorologi che avvertono che le temperature potrebbero salire fino a 45 gradi centigradi: potrebbe trasformarsi nel weekend di luglio più caldo della Grecia degli ultimi 50 anni, ha detto uno dei migliori meteorologi del paese.