Maltempo, allerta meteo gialla per temporali domani mercoledì 18 marzo: le regioni a rischio

Il maltempo prosegue con una nuova perturbazione che porterà sull’Italia piogge, temporali, neve e vento forte su molte zone del Centro-Sud. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla in nove regioni per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo.

Il maltempo che nelle scorse ore ha interessato l'Italia continuerà a colpire il nostro Paese. Un nuovo impulso perturbato proveniente dall'Europa nord-orientale farà sentire i suoi effetti a partire dalla serata di oggi, martedì 17 marzo, su gran parte dei settori adriatici con piogge e precipitazioni nevose a quote quasi collinari.

Il passaggio della perturbazione causerà anche un rinforzo dei venti su gran parte delle regioni centro-settentrionali. Sulla base delle previsioni disponibili il Dipartimento della Protezione Civile, d'intesa con le regioni coinvolte, ha emesso un nuovo avviso di condizioni meteorologiche avverse.

È stata valutata per la giornata di domani, mercoledì 18 marzo, un'allerta gialla in nove regioni poiché i fenomeni meteo, impattando sulle diverse aree del Paese, potrebbero determinare delle criticità idrogeologiche e idrauliche.

Maltempo, allerta meteo gialla domani: le regioni a rischio

L'allerta gialla di domani, mercoledì 18 marzo, interesserà Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e su alcuni settori di Marche, Umbria, Lazio e Sicilia.

Ordinaria criticità per rischio idraulico/allerta gialla:

Basilicata : Basi-E2, Basi-E1;

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

Puglia : Bacini del Lato e del Lenne;

Sicilia : Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

: Basi-E2, Basi-E1; : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; : Bacini del Lato e del Lenne; : Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie. Ordinaria criticità per rischio temporali/allerta gialla:

Abruzzo : Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro;

Basilicata : Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B;

Calabria : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

Molise : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica

Sicilia : Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie;

Umbria : Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere.

: Bacini Tordino Vomano, Bacino dell'Aterno, Bacino del Pescara, Bacino Alto del Sangro, Marsica, Bacino Basso del Sangro; : Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B; : Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale; : Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea; : Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica : Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie; : Chiascio – Topino, Nera – Corno, Alto Tevere. Ordinaria criticità per rischio idrogeologico/allerta gialla:

Basilicata: Basi-A2, Basi-E2, Basi-D, Basi-A1, Basi-C, Basi-E1, Basi-B;

Calabria: Versante Jonico Settentrionale, Versante Tirrenico Meridionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Jonico Meridionale, Versante Jionico Centro-meridionale, Versante Jonico Centro-settentrionale;

Lazio: Appennino di Rieti;

Marche: Marc-5, Marc-6;

Molise: Frentani – Sannio – Matese, Alto Volturno – Medio Sangro, Litoranea;

Puglia: Basso Fortore, Basso Ofanto, Gargano e Tremiti, Bacini del Lato e del Lenne, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle, Puglia Centrale Adriatica, Sub-Appennino Dauno, Salento, Puglia Centrale Bradanica;

Sicilia: Nord-Orientale, versante ionico, Nord-Orientale, versante tirrenico e isole Eolie.

Foto Protezione Civile.

Meteo, le previsioni per domani mercoledì 18 marzo

L'avviso prevede dal pomeriggio e dalla sera di oggi precipitazioni da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, sulla Puglia in estensione dalle prime ore della giornata di domani, mercoledì 18 marzo, ad Abruzzo, Molise e Marche.

I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, forti raffiche di vento, locali grandinate ed attività elettrica. Dalle prime ore della giornata di domani si prevedono poi venti da forti a burrasca dai quadranti settentrionali su Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria e Lazio centro-settentrionale.

Attese mareggiate lungo le coste esposte. Previste anche nevicate, mediamente al di sopra degli 800-1000 metri su Emilia-Romagna con apporti al suolo da deboli a moderati. Mediamente al di sopra dei 700-900 metri invece su Abruzzo e Molise con apporti da moderati ad abbondanti, specie alle quote più alte.