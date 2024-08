video suggerito

Rivolta nel carcere di Bari: sequestrata e poi rilasciata un'infermiera, ferito un poliziotto Nella seconda sezione del carcere di Bari,dove sono reclusi circa 80 detenuti per reati comuni alcuni dei quali affetti da patologie anche di natura psichiatrica, è scoppiata una protesta: "Atto di dissenso nei confronti della polizia penitenziaria".

A cura di Annalisa Cangemi

Disordini nella Seconda sezione del carcere di Bari, la stessa da cui il 12 giugno e 2 agosto scorso due detenuti extracomunitari hanno tentato l'evasione. Secondo quanto si apprende dai sindacati della polizia penitenziaria, pare sia stata sequestrata una infermiera in servizio, che poi sarebbe stata rilasciata.

Nella struttura sono reclusi circa 80 detenuti per reati comuni alcuni dei quali affetti da patologie anche di natura psichiatrica. La protesta, secondo quanto apprende l'Ansa da fonti inquirenti, sarebbe "un atto di dissenso nei confronti della polizia penitenziaria". Sul posto ci sono gli agenti della polizia di Stato che dall'esterno stanno monitorando la situazione. All'interno del carcere c'è anche la direttrice della casa circondariale, Valeria Pirè.

Un agente di polizia penitenziaria è rimasto lievemente ferito, mentre provava a calmare i reclusi. Sarebbero stati richiamati gli agenti di riposo e altri sarebbero stati inviati da diverse carceri della Regione. "Sequestrata una collega, hanno sequestrato un'infermiera all’interno del reparto. Intervenite immediatamente tutti, è emergenza": è il messaggio che un agente della polizia penitenziaria, in servizio nel carcere di Bari, ha inviato ai colleghi, dando l’allarme sulla rivolta iniziata nel tardo pomeriggio. Il testo del messaggio è stato diffuso da La Repubblica.

Sulla protesta, terminata in serata, sono in corso accertamenti da parte della Procura di Bari. Secondo quanto apprende l'Ansa, alla base dei momenti di tensione ci sarebbero le condizioni psicofisiche di uno dei detenuti coinvolti. Nella sezione interessata dall'accaduto non si registrerebbero problemi legati al sovraffollamento.