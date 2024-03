Ritrovato il neonato portato via dall’ospedale di Pisa: era insieme ai genitori, sta bene È stato ritrovato il neonato portato via dall’ospedale di Pisa dai suoi genitori il 28 febbraio scorso. Il piccolo era stato prelevato dalla struttura senza il consenso degli assistenti sociali. Mentre il padre era stato rintracciato subito, la madre e il piccolo erano ancora in fuga. Oggi, lunedì 4 marzo, la famiglia è stata individuata dai carabinieri in un comune della provincia di Grossetto, insieme all’altro figlio minorenne della coppia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Dopo giorni di ricerche carichi di apprensione, è stato finalmente ritrovato il neonato che era stato portato via dall'ospedale Santa Chiara di Pisa dai suoi genitori il 28 febbraio scorso. Il piccolo era stato prelevato dalla struttura senza il consenso degli assistenti sociali. Mentre il padre era stato rintracciato subito dopo, la madre e il piccolo erano ancora in fuga. Oggi, lunedì 4 marzo, la famiglia è stata individuata dai carabinieri in un comune della provincia di Grossetto, a distanza di sei giorni dall'allontanamento.

Insieme ai genitori, il padre di origini nordafricane e la madre sarda, entrambi gravitanti nella provincia di Pisa, dove sembra che non abbiano una residenza fissa, c'erano il neonato e un altro figlio minorenne.

I componenti del nucleo familiare, che saranno affidati ai servizi sociali, sono stati rintracciati grazie al lavoro coordinato dalla Procura della Repubblica di Pisa e della Procura presso il Tribunale dei Minori di Firenze e condotto dai carabinieri di Pisa e di Grosseto.

L'allarme era scattato nel primo pomeriggio del 28 febbraio quando i carabinieri della compagnia di Pisa erano intervenuti presso l'ospedale Santa Chiara, allertati dal personale sanitario che aveva assistito all'allontanamento dal reparto di neonatologia di due genitori con il loro figlio neonato senza che questi avessero la dovuta autorizzazione e in mancanza dei previsti controlli medici in favore del bimbo, che aveva appena 7 giorni di vita.

I militari hanno avviato immediatamente le attività di indagine per risalire all'identità dei genitori in fuga e per rintracciare quanto prima il piccolo al fine di scongiurare eventuali ripercussioni negative sulle sue condizioni di salute. Secondo quanto è stato ricostruito, la coppia di genitori avrebbe deciso di portare via il bimbo dall'ospedale Santa Chiara poiché temeva che potesse essere affidato ai servizi sociali. La coppia risulterebbe seguita da tempo per problemi legati anche a tossicodipendenze. La vicenda resta al vaglio dell'autorità giudiziaria per le valutazioni di merito sull'accaduto.