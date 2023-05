Ritrovato il cadavere di Denise Galatà, la 19enne caduta da un gommone mentre faceva rafting È stato trovato senza vita il corpo di Denise Galatà, la 19enne dispersa nel fiume Lao in Calabria dopo essere caduta da un gommone.

A cura di Chiara Ammendola

È stato ritrovato il corpo di Denise Galatà, la 19enne dispersa nel fiume Lao dopo essere caduta in acqua mentre faceva rafting. Era a pochi metri dal luogo in cui il gommone si è ribaltato facendola finire nelle acque del Lao, nel parco del Pollino, in Calabria.

La giovane studentessa frequentava na scuola di Polistena (Reggio Calabria), era dispersa da ieri. La conferma del ritrovamento del corpo di Denise è giunta dai carabinieri.