Denise Galatà dispersa nel fiume, secondo giorno di ricerche: ritrovato il caschetto della 19enne Secondo giorno di ricerche di Denise Galatà, la ragazza dispersa da ieri in Calabria. La studentessa è finita nelle acque del fiume Lao, a Laino Borgo, nel Cosentino, mentre faceva rafting insieme a un gruppo di compagni.

A cura di Susanna Picone

Vanno avanti le ricerche di Denise Galatà, la ragazza dispersa da ieri in Calabria. La giovane, studentessa di 19 anni, è finita nelle acque del fiume Lao, a Laino Borgo, nel Cosentino, mentre faceva rafting insieme a un gruppo di compagni. Il gruppo, accompagnato da alcuni insegnanti, si trovava nella provincia di Cosenza già da alcuni giorni. Già ieri a Piano Lago sono arrivati i genitori della giovane.

Il fiume era in piena quando è avvenuto l’incidente: secondo una prima ricostruzione, il gommone su cui si trovava Denise ha urtato con violenza un masso e quattro ragazzi sono finiti nel fiume. Tre sono stati subito recuperati, della 19enne invece nessuna traccia. A lanciare l'allarme è stata una delle guide che si trovava su un altro gommone.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno attivato subito le ricerche mobilitando anche il Nucleo speleo alpino e le associazioni di volontariato. Arrivati anche personale dell'elisoccorso del 118, i forestali e i carabinieri della Stazione di Castrovillari. Nella vicina piazzola inoltre è atterrato un elicottero dell’Aeronautica militare giunto da Gioia del Colle.

Tutti i ragazzi del gruppo – solo uno è rimasto contuso ed è stato portato via in barella – indossavano i dispositivi di sicurezza, caschetti, giubbotti di salvataggio e mute. Il caschetto di Denise, a quanto si apprende, è stato trovato dai soccorritori incastrato lungo una sporgenza della sponda destra del fiume Lao, a circa un centinaio di metri da dove è avvenuto l’incidente.

Da questa mattina all'alba sono al lavoro vigili del fuoco con squadre di terra e anche il nucleo Sapr (Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto) dei pomieri ed il personale SAF (Speleo Alpino Fluviale). Nella notte sono giunti sul posto altre unità e mezzi dai comandi provinciali della Calabria.

La ragazza dispersa fa parte di una scolaresca proveniente da Polistena, nel Reggino. Denise e i suoi compagni frequentano il liceo statale "Giuseppe Rechichi". "Siamo preoccupati e in ansia – ha detto il vicepreside della scuola, Tonino Bongiovanni – per i nostri ragazzi. La nostra speranza è che i nostri telefoni squillino e ci vengano comunicate notizie positive. Non era la prima volta, tra l'altro, che la scuola organizzava questo tipo di attività e non era mai accaduto nulla".

"Vicini alla famiglia di Denise Galatà che sta vivendo momenti di straziante attesa. Preghiamo e speriamo tutti assieme£, il messaggio diffuso sulla pagina Facebook del comune di Rizziconi, dove la ragazza vive.