Ritrovato capolavoro di Van Gogh rubato durante il lockdown: vale tra i 3 e i 6 milioni di euro Un famoso dipinto di Van Gogh rubato nel 2020 è stato ritrovato da Arthur Brand, famoso investigatore che si occupa di crimini artistici. Il quadro era stato sottratto tre anni e mezzo fa da un museo olandese, chiuso per le restrizioni dovute alla pandemia.

A cura di Eleonora Panseri

Arthur Brand, il detective di crimini artistici che ha ritrovato il dipinto di Van Gogh rubato.

Un famoso dipinto rubato ritrovato da un investigatore che si occupa di crimini artistici. Potrebbe sembrare la trama di un film ma quello che è accaduto a un noto quadro di Vincent Van Gogh, sottratto tre anni e mezzo fa da un museo olandese, è tutto vero.

A diffondere la notizia del ritrovamento è stata la polizia olandese che è riuscita nell'impresa, grazie alla collaborazione di Arthur Brand, noto detective soprannominato ‘l'Indiana Jones del mondo dell'arte", che da decine di anni si occupa di andare a caccia di capolavori rubati.

"Il giardino dipinto", opera realizzata dal maestro olandese nel 1884, era stato sottratto in piena pandemia. Al momento del furto, la tela era stata data in prestito al museo di Singer di Laren, vicino ad Amsterdam, per una mostra temporanea dedicata alla collezione della famosa coppia William e Anna Singer.

Secondo quanto ha raccontato lo stesso detective sui suoi social, si tratta sicuramente del dipinto vero, su questo non ci sarebbero dubbi: "È un grande giorno per tutti gli amanti di Van Gogh del mondo", ha detto in un video su Instagram l'esperto.

La conferma è arrivata anche dalla stessa pinacoteca che aveva subito il furto, il 30 marzo 2020, quando era stata chiusa per le restrizioni legate alla pandemia, precisando che prezioso quadro ha "subito danni ma, a prima vista, sembra essere comunque in buone condizioni", e dal museo a cui l'opera appartiene.

Il quadro, del valore stimato tra i 3 e i 6 milioni di euro, raffigura il giardino della casa parrocchiale di Nuenen, dove Van Gogh ha vissuto con il suo progenitore, parroco del luogo che gli offrì pace e ispirazione.

Nell'aprile 2021, un portavoce della polizia olandese, Maren Wonder, aveva annunciato in un comunicato video che un 58enne, reso noto solo con il nome di Nils M, è stato arrestato in Baarn, in Olanda, sospettato di aver rubato dipinti di Van Gogh e Frans Hals dal valore complessivo di oltre 22 milioni di dollari.

In una nota inviata ad ABC News martedì 12 settembre, la polizia olandese ha confermato che l'autore del furto si trova in custodia e che il famoso dipinto era stato recuperato, pronto presto per essere esposto nuovamente al pubblico. L'uomo rischia fino a 8 anni di carcere.

"Siamo molto contenti di questo risultato", ha fatto sapere Richard Bronswijk, agente dell'Unità che si occupa dei crimini artistici. "Sappiamo che questo tipo di oggetti vengono usati come garanzia all'interno delle organizzazioni criminali. I messaggi intercettati in quest'operazione ci hanno dato una panoramica di come funziona il commercio di questi oggetti di valore".