Ritrovati sani e salvi i due 15enni scomparsi da Padova: erano in Francia, localizzati grazie al cellulare Nel tardo pomeriggio di oggi sono stati rintracciati sani e salvi Gregorio Bucci e Cristian Sunica, i due ragazzi quindicenni di Borgoricco e Padova che da due giorni avevano fatto perdere le proprie tracce. Si trovavano in un comune nel cuore della Francia.

A cura di Davide Falcioni

Tutto è bene quel che finisce bene. Nel tardo pomeriggio di oggi, 19 ottobre, sono stati rintracciati sani e salvi Gregorio Bucci e Cristian Sunica, i due ragazzi quindicenni di Borgoricco e Padova che da due giorni avevano fatto perdere le proprie tracce.

Al termine delle ricerche condotte dai carabinieri del Comando Provinciale di Padova, con la collaborazione della Polizia francese, i due adolescenti sono stati ritrovati in Francia. Nello specifico il ritrovamento è avvenuto nel comune di Clermont Ferrant, a circa 170 chilometri da Lione. A quanto pare nella cittadina del dipartimento del Puy-de-Dôme vive un loro amico.

I due giovanissimi veneti sono stati visti nei pressi di un albergo dove i carabinieri nel frattempo avevano localizzato un telefono in uso alla coppia di amici. Agli agenti – al momento dell'identificazione – gli adolescenti hanno riferito di voler raggiungere Parigi. Al momento, tuttavia, sono trattenuti nel Commissariato di Polizia del luogo in attesa dell'arrivo dei rispettivi genitori.

I giovani, che frequentano un istituto superiore a Padova, lunedì mattina non si sono recati a scuola e con tutta probabilità si sono diretti in stazione, dove hanno preso un treno per la Francia. Immediata si è mossa la macchina organizzativa dell'Arma dei Carabinieri che a distanza di due giorni e mezzo li ha ritrovati sani e salvi, non prima di aver diramato un identikit.

Adesso spetterà alle famiglie capire nel dettaglio cosa possa essere accaduto ai due ragazzi, che di fatto hanno fatto provare momenti d'angoscia. Marika, madre di Gregorio Bucci, aveva lanciato oggi un accorato appello al figlio: "I problemi si risolvono, gli vogliamo tanto bene. Che ci faccia sapere se sta bene e se il suo desiderio è viaggiare lo aiutiamo noi. E per cortesia chiedo la diffusione ovunque della sua immagine, anche sui cartelloni in mezzo alla strada". Voglio solo che torni a casa vivo e sano", sono state invece le uniche parole che ha pronunciato la signora Natalia, mamma di Cristian.