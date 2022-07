Ritorno di fiamma mentre il padre accende il barbecue: bimba di 3 anni ricoverata con gravi ustioni L’uomo è stato ricoverato con ustioni non gravi mentre la piccola è stata trasferita al centro grandi ustionati di Verona con ferite gravi.

A cura di Antonio Palma

Una bambina di soli 3 anni è ricoverata in ospedale con gravi ferite da ustioni su molte parti del corpo dopo essere stata investita da un improvviso ritorno di fiamma mentre i familiari accendevano il barbecue per il pranzo in casa.

Il terribile incidente in un'abitazione di Ponte di Piave, piccolo comune della provincia di Treviso, dove la piccola abita coi genitori.

L’episodio durante il pranzo di sabato. L’allarme è stato lanciato intorno alle 13 con una chiamata di emergenza che ha mobilitato immediatamente i sanitari del 118 e i vigili del fuoco.

Secondo quanto ricostruito, la piccola era sul balcone di casa in compagnia del papà che stava accendendo il barbecue quando è avvenuta l’incidente.

Pare che l’uomo, un 54enne, stesse alimentando il barbecue con del liquido infiammabile quando si è generato un ritorno di fiamma che ha colpito la stessa bottiglia di liquido innescando una grossa fiammata che ha colpito padre e figlioletta.

Le fiamme hanno scatenato anche un incendio che ha interessato l’intero terrazzino dell’abitazione.

Le urla e le fiamme fortunatamente hanno richiamato l’attenzione dei vicini di casa della famiglia che sono intervenuti e hanno spento l’incendio prima dell’arrivo dei pompieri che infine hanno messo in sicurezza il barbecue.

Gli altri balconi del palazzo non sono stati interessati dalle fiamme così come il resto della casa.

Soccorsi dal 118 e trasportati in ospedale invece padre e figlia. L’uomo è stato ricoverato all'ospedale di Oderzo ma con ustioni non gravi mentre la piccola ha riportato ferite più serie ed è stato necessario il suo trasferimento al centro grandi ustionati di Verona dove è stata ricoverata.