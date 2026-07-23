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Action richiama guanto per barbecue: “Non resiste alle fiamme, rischio ustioni”

L’allerta della catena low cost Action è scattata dopo che, a seguito di test sui guanti, è emerso che l’articolo non soddisfa la classificazione di infiammabilità e il livello di resistenza al calore dichiarati.
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A cura di Antonio Palma
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La catena di negozi low cost Action ha annunciato l'immediato richiamo di un guanto per barbecue venduto nei propri negozi, a causa di un possibile rischio fisico per i consumatori dovuto alla non resistenza dell'oggetto al calore e alle fiamme. L'allerta è stata lanciata ieri e riguarda nel dettaglio il "Guanto resistente al calore per il barbecue Big Jeff"

Come comunica la stessa catena, il prodotto è identificato dal codice articolo Action 2563896, modello 158963ACT e lotti 3560231560935 e 3560231571702. Il prodotto è rimasto in vendita dal 14 aprile 2025 fino al 21 agosto del 2025. Secondo l'avviso di richiamo, l'allerta e scattata dopo che, a seguito di test sui guanti, è emerso che l'articolo non soddisfa la classificazione di infiammabilità e il livello di resistenza al calore da contatto che invece erano riportati sulla confezione.

"L’articolo non soddisfa i requisiti di resistenza al calore da contatto e di resistenza alla propagazione della fiamma, il che comporta un rischio di ustioni" spiega l'avviso di sicurezza che raccomanda dunque ai consumatori di smettere di utilizzare il prodotto e di restituire l'articolo al negozio Action più vicino. La catena assicura che, visto anche il lungo periodo trascorso tra la fine della commercializzazione e l'avviso di richiamo, i consumatori verranno rimborsati del prezzo di acquisto anche in assenza dello scontrino.

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"A nome di Action, ci scusiamo per gli eventuali disagi causati e vi ringraziamo per la vostra collaborazione. Diffondete la notizia: informate i vostri amici e familiari di questo richiamo" conclude l'avviso di richiamo. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare Action Services & Distributie BV, al numero +31 228545750 e all’indirizzo servizioclienti@action.eu

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