Ritardi dei treni, il Ceo di FS annuncia nuovi disagi e minimizza: “Tanti non hanno neanche l’acqua in casa” L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Antonio Donnarumma ha spiegato le ragioni dei ritardi degli ultimi mesi e annunciato nuove interruzioni sulla rete ferroviaria italiana, anche ad agosto. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Davide Falcioni

L’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Antonio Donnarumma

Migliaia di cantieri aperti sulla rete ferroviaria italiana: per questo negli ultimi mesi si sono registrati numerosi ritardi e conseguentemente disagi per un gran numero di viaggiatori. A dirlo ieri nel corso di una conferenza stampa a Villa Patrizi (Roma) è stato l’amministratore delegato di Ferrovie dello Stato Stefano Antonio Donnarumma, che ha fatto il punto della situazione evidenziando come si stia verificando una sovrapposizione tra i cantieri ordinari e quelli delle opere del Pnrr. A generare problemi sono soprattutto i primi, dato che la manutenzione avviene sulle linee già in uso, mentre i lavori del recovery plan sono prevalentemente destinati alla creazione di nuove linee.

Donnarumma (FS) ammette i disagi: "Ma ci sono tante persone che non ricevono acqua in casa per giorni"

I lavori sulla rete sono indispensabili, visto l’aumento vertiginoso delle corse negli ultimi anni e le conseguenze dei guasti, che quando si verificano si ripercuotono a catena su tutta la rete sovraccarica. "Nel 2017 viaggiavano sulla rete ad alta velocità 306 treni al giorno, mentre oggi ne viaggiano 400. In totale, si parla da 9mila a 10mila corse al giorno", ha detto il dirigente, affermando che di conseguenza i disagi sono normali. "Purtroppo ce ne sono tanti che non ricevono l’acqua in casa per giorni", ha detto Donnarumma, polemizzando con la presunta "enfasi mediatica" data ai ritardi dei treni di questi mesi.

Aperti 1.200 cantieri al giorno sulla rete ferroviaria italiana

Proprio al fine di minimizzare i disagi per i passeggeri è partita la campagna informativa e di comunicazione di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS) sui cantieri programmati per il 2025. L'iniziativa – spiega il gruppo – punta a informare i viaggiatori nelle stazioni, attraverso i media tradizionali e il sito di RFI, anche grazie a una sezione dedicata, per raggiungere i cittadini e gli stakeholder in modo tempestivo e capillare. La rete ferroviaria italiana è dunque un grande cantiere e a dirlo sono i numeri: ad oggi risultano aperti in media 1.200 cantieri al giorno, di cui 500 dedicati ad attività di manutenzione ordinaria e straordinaria della rete e circa 700 per nuove opere. Questi lavori sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi del PNRR e rendere l'intera infrastruttura più moderna, efficiente e sicura.

Le interruzioni sulla rete alta velocità di agosto

In questo quadro, RFI ha già comunicato le interruzioni che interesseranno la rete AV/AC nel mese di agosto.

– la linea AV/AC Milano – Bologna: 11 agosto – 17 agosto, interruzione di linea di 7 giorni per il rinnovo dei deviatoi nella tratta Castelfranco-Fidenza;

– la linea AV Firenze – Roma: 11 agosto – 22 agosto, interruzione di linea di 11 giorni per interventi di manutenzione straordinaria dell’infrastruttura nella tratta Orvieto Sud – Chiusi Nord;

– la linea AV/AC Verona – Vicenza: 5 agosto – 25 agosto, interruzione di linea di 21 giorni per i lavori di realizzazione della nuova linea AV/AC tra Verona e Vicenza e l’attraversamento della stazione di Vicenza.

Le interruzioni sulla rete ordinaria tra aprile e giugno

Alta velocità ma non solo. Per tre mesi, tra aprile e giugno, chiuderà la linea tra Potenza e Battipaglia (un bus sostituirà il treno). Bus sostitutivo in strada anche lungo la Roma-Napoli via Cassino (tra agosto e inizio settembre, per 39 giorni). Bus sostitutivo – ancora lui – fra Genova e alcune tratte in direzione Ovada (in Piemonte) per 30 giorni, ad agosto. Infine il collegamento tra Milano e Genova richiederà tra i 20 e i 60 minuti in più (per 120 giorni, tra giugno esettembre).