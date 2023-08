Ristoratore non emette scontrino e obbliga turista a pagare in contanti, poi fugge all’arrivo dei carabinieri L’episodio a San Vito Lo Capo: la donna, minacciata dal titolare, ha denunciato tutto ai militari dell’Arma. Quando sono arrivati sul posto l’uomo aveva già chiuso il locale, facendo perdere le proprie tracce.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna ha mangiato in un ristorante ma al momento di pagare il conto il titolare si è rifiutato di rilasciarle lo scontrino fiscale obbligandola a pagare in contanti. In tutta risposta la cliente ha chiamato i carabinieri, ma l’uomo è scappato prima dell’arrivo dei militari dell'Arma. Accade a San Vito Lo Capo, nota località turistica del Trapanese.

Secondo la ricostruzione delle forze dell'ordine, la turista, al rifiuto del ristoratore di emettere la ricevuta, ha chiamato i carabinieri spiegando quanto accaduto poc'anzi e richiedendo l’intervento visto che sarebbe stata pure minacciata dall'uomo ed obbligata a pagare il conto in contanti.

Il comandante di stazione è giunto sul posto in pochi minuti ma il commerciante aveva già chiuso il locale e si era allontanato. A questo punto i militari dell'Arma hanno raccolto la denuncia della donna segnalando la presunta violazione in materia fiscale.

