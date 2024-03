Rissa tra ragazzine, la madre della 15enne picchiata: “Le accarezzavo e mi restavano in mano ciocche di capelli” I fatti martedì 19 marzo a Carpi, in provincia di Modena. All’origine dell’accaduto ci sarebbe un ‘regolamento di conti’ legato ad un ragazzo. La madre della ragazzina ferita: “Ha rischiato molto, ora è sotto choc” Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

"Mentre le accarezzavo i capelli, mi restavano in mano intere ciocche, dalla violenza con la quale le sono stati tirati". È ancora sconvolta la madre della 15enne rimasta coinvolta nella rissa avvenuta martedì 19 marzo, intorno alle 18.30, a Carpi: in tre si sono scagliate contro la ragazzina, colpendola alla testa con una bottiglia di vetro, pare di birra, che si è anche rotta, continuando con calci e pugni. Mia figlia a livello psicologico, è sotto choc e smarrita" dice la madre al Resto del Carlino.

All’origine dell’accaduto ci sarebbe un ‘regolamento di conti’ legato ad un ragazzo, secondo i primi accertamenti in corso. È la madre della 15enne a raccontarlo:

La sua migliore amica, sempre di Fabbrico, aveva discusso con una ragazza di Suzzara di un anno in più perché aveva scritto all’ex fidanzato di quest’ultima. Visto che per messagio non si capivano, l’altra ragazza ha proposto un incontro ‘chiarificatore’: la sua amica aveva paura e ha chiesto a mia figlia di accompagnarla. Così martedì pomeriggio hanno ripreso il treno a sono tornate a Carpi: all’incontro però si sono trovate di fronte tre ragazze (due conosciute di vista, la terza no) di Suzzara, e non solo l’ex del ragazzo".

Pare che la ragazzina abbia provato a sedare gli animi finendo per ottenere l'effetto opposto: "Si sono accanite contro di lei, hanno iniziato a picchiarla, con pugni, calci, le hanno tirato i capelli, lei ha cercato di difendersi come poteva, poi una ha tirato fuori una bottiglia mezza piena di birra e gliela ha data più volte in testa fino a romperla" dice la madre.

Sul posto polizia locale, carabinieri e anche il 118. La giovane è stata portata in ambulanza al pronto soccorso a Carpi per una ferita all'orecchio. "I medici ci hanno detto che è stata fortunata, che ha rischiato molto, perché un vetro della bottiglia poteva finirle nell’occhio o subire traumi maggiori alla testa" continua la genitrice.

La madre della ragazzina conclude con un appello:

Mi rivolgo ai genitori: parlate ai vostri figli. Anche di episodi terribili come questo. E se notate qualcosa di strano, non abbiate paura a denunciare. Inoltre, mi aspetto delle scuse da parte delle famiglie delle ragazze che hanno picchiato mia figlia".