Rissa tra giovani sfociata nel sangue a Brindisi: 27enne accoltellato in strada, è in rianimazione L'ipotesi è che si sia trattato di una rissa tra ragazzi sfociata poi nel sangue. I fatti intorno alle 20, a Latiano, in pieno centro abitato. Le forze dell'ordine sono sulle tracce del responsabile.

A cura di Biagio Chiariello

È stato ricoverato in gravi condizioni in Rianimazione dopo essere stato sottoposto a un delicato intervento di chirurgia vascolare, il giovane 27enne di Latiano, M.M., vittima di un’aggressione avvenuta nella serata di martedì 18 marzo nel comune brindisino. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, che stanno indagando sull'accaduto, l'incidente si è verificato intorno alle 20 in via Dante Alighieri, una zona del centro cittadino, dove il giovane è stato presumibilmente ferito alla coscia destra con un coltello.

Le circostanze esatte sono ancora da chiarire, ma pare che l'aggressione sia scaturita da una lite tra la vittima e un altro individuo, forse un altro giovane.

A seguito dell'incidente, M.M. è stato soccorso tempestivamente da un'ambulanza del 118 e trasportato d'urgenza al Pronto Soccorso dell'ospedale Perrino di Brindisi. Le sue condizioni sono apparse subito molto critiche, e i medici hanno deciso di sottoporlo a un intervento chirurgico per cercare di fermare l’emorragia e stabilizzare il quadro clinico. Nonostante gli sforzi dei sanitari, il giovane rimane ricoverato in Rianimazione, con prognosi riservata.

Le forze dell'ordine, in particolare i carabinieri della stazione locale e quelli della compagnia di San Vito dei Normanni, si sono immediatamente attivate per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al momento, sull’indagine viene mantenuto il massimo riserbo. Un possibile elemento utile alla ricostruzione della vicenda potrebbe provenire dalle immagini di alcune telecamere di sorveglianza presenti nella zona, che potrebbero aver registrato momenti cruciali prima e dopo i fatti.