“Risposte non soddisfacenti sulla pensione”: anziano sfregia una dipendente del Caf a coltellate Follia a San Severo, in provincia di Foggia. Una 45enne è stata ferita al volto con una coltellata da un uomo di 79 anni che è stato poi arrestato dalla polizia.

A cura di Biagio Chiariello

Immagine di repertorio

Una donna di 45 anni, che lavora in un Caf, un centro di assistenza fiscale, di San Severo, in provincia di Foggia, è stata ferita al volto con una coltellata da un uomo, fermato dalla polizia e arrestato per tentato omicidio: si tratta di un anziano 79enne, ora ai domiciliari. La vittima fortunatamente non ha riportato gravi lesioni. È stata prontamente medicata dal personale del 118.

Stando alla prima ricostruzione il 79enne è entrato nel Caf (Centro Autorizzato di Assistenza Fiscale), che si trova in via Fratelli Bandiera, chiedendo un certificato. A quanto si apprende l'anziano già in passato si era rivolto al centro per questioni legate alla pensione.

Ieri pomeriggio è tornato nell'ufficio pubblico, situato in una traversa della centralissima via A. Minuziano, per chiedere ulteriori informazioni ma – stando a quanto raccontato agli inquirenti dallo stesso indagato – le risposte fornite dalla dipendente non sarebbero state esaustive.

Estratto un coltello avrebbe improvvisamente aggredito con un fendente al volto la 45enne, soccorsa immediatamente prima dai presenti e poi dal personale del 118, giunti sul posto con una ambulanza.

Sul posto sono prontamente giunti i sanitari del 118 e una volante del locale commissariato della P.S. che ha provveduto a immobilizzare l’uomo e metterlo a disposizione dell’A.G.

Attimi di tensione all'arrivo della polizia, con i presenti che hanno inveito contro l'aggressore: "Pezzo di m….devi morire, proprio perché sei anziano, ignorante", avrebbe detto.