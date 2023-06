Rinnovo passaporto: le danno appuntamento ad aprile 2024. “Possibile che tutto in Italia sia così lento?” L’odissea per il rinnovo del passaporto continua. Lo sfogo di una cittadina austriaca, trasferitasi in Italia “Ho viaggiato molto per lavoro e vissuto in paesi diversi ma non avevo mai visto una cosa del genere”.

A cura di Biagio Chiariello

"Che cosa sta succedendo? Qual'é il problema? Possibile che ogni cosa in Italia sia così lenta?" Se lo chiede una cittadina austriaca, residente a Mira (Venezia) che, nel tentativo di rinnovare il passaporto del marito, si è sentita rispondere che il suo appuntamento era fissato per aprile 2024. La notizia è riportata dal Gazzettino.

Non si placano dunque le polemiche relative alla lentezza con cui vengono rilasciati i passaporti negli ultimi tempi in Italia. Tra appuntamenti fissati a mesi di distanza e code chilometriche fuori dagli uffici della Questura, ottenere il nuovo documento è diventato un’impresa, soprattutto nelle grandi città del Settentrione. Il ministero dell’Interno sta attuando un piano straordinario, ma il tempo medio necessario stimato è ancora di 45 giorni.

"Ci siamo recati in questura con la marca da bollo per avviare le pratiche di rinnovo e ci siamo sentiti rispondere che ci eravamo recati lì per niente e che il prossimo appuntamento utile per il rinnovo sarebbe stato ad aprile 2024", spiega la signora. Dopo il trasferimento in Italia, dice di aver dovuto "attendere oltre un anno per potermi sposare, e atteso a lungo anche la tessera sanitaria".

Ho imparato la lingua, trovato un lavoro, pagato le tasse e ora ad una settimana dalle mie vacanze mi sento rispondere che per rinnovare il passaporto di mio marito che è cittadino italiano dovrò attendere un anno? Ho viaggiato molto per lavoro e vissuto in paesi diversi ma non avevo mai visto una cosa del genere.

"In Austria il passaporto viene rilasciato con grande velocità e addirittura in caso di emergenza se lo perdi puoi avere uno in 2 massimo 5 giorni. E te lo mandano a casa. Pure in Messico te lo danno in due giorni. Che cosa sta succedendo? Qual'é il problema? Possibile che ogni cosa in Italia sia così lenta?" si chiede.