Rinnova la patente a 104 anni: “La mia auto rappresenta la mia indipendenza” Ha rinnovato la patente a 104 anni Bustianu, l’ingegnere di Nuoro la cui storia lo ha trasformato in un vero e proprio mito: “La mia 600 rappresenta la mia indipendenza”.

A cura di Chiara Ammendola

Il prossimo 4 novembre Sebastiano Maccioni, che tutti conoscono col nomignolo di "Bustianu", compirà 104 anni. Una data che rappresenta in realtà un doppio festeggiamento visto lo scorso mese ha ricevuto un regalo in anticipo: il rinnovo della patente. Un evento non da tutti i giorni visto che l'ingegner Bustianu è un ultracentenario e lo sa bene, ma questo non gli ha impedito di presentarsi dinanzi alla commissione esaminatrice e chiedere.

“Quando sono andato davanti alla commissione esaminatrice avevo già preparato il certificato della visita cardiologica e di quella oculistica, anticipando eventuali obiezioni – ha raccontato l'uomo intervistato da Corsera – loro mi hanno fatto chiacchierare parecchio e si sono resi conto, credo, che non sono ancora rimbambito”. La sua passione? La 600 bianca con la quale percorre le strade di Nuoro ogni giorno.

“La mia 600 è importantissima per me: rappresenta la mia indipendenza”, spiega. Con la sua utilitaria bianca l'anziano ogni giorno, intorno alle 8, si reca in centro per comprare i quotidiani locale e quelli nazionali, poi svolge qualche commissione prima di tornare a casa.

Quell'indipendenza alla quale tiene tanto è fatta anche della spesa al supermercato e del pranzo che prepara per sé ogni giorno. Nel suo passato c'è un lavoro da ingegnere arrivato dopo il servizio militare, ma soprattutto dopo aver rinunciato a una carriera da insegnante: due le lauree che gli hanno permesso di raggiungere gran parte dei suoi obiettivi. Nella sua Nuoro dove vive da sempre è piuttosto conosciuto, tanto che per alcuni, soprattutto giovani, è un vero e proprio mito.