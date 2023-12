Rimini, positiva all’alcol, chiama il padre ma è ubriaco anche lui: patente ritirata ad entrambi Gli agenti avevano effettuato l’alcol test alla ragazza, che era risultata positiva e aveva quindi chiamato il padre per farsi riaccompagnare. Ma l’uomo era anch’egli brillo. Saltate così due patenti in famiglia.

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

immagine di repertorio

La figlia lo aveva chiamato per farsi riaccompagnare a casa dopo essere stata fermata da una pattuglia della Polizia Locale di Rimini che l'aveva trovata positiva all’alcol test.

Ma una volta giunto sul posto, gli agenti si sono subito accorti che c'era qualcosa che non andava: le manovre irregolari e un po' irruente del genitore, hanno convinto gli agenti a sottoporlo a sua volta alla prova dell’etilometro.

Positivo al pre-test, il papà della ragazza si è però rifiutato di effettuare la prova ufficiale ed è stata denunciato, così come la ragazza, per guida in stato d’ebbrezza.

La squadra di Polizia Giudiziaria alla fine ha ritirato la patente ad entrambi con 2 sanzioni di tipo penale. La ragazza aveva un tasso alcolemico fra 0,8 e 1,5 grammi per litro, che prevede oltre alla denuncia il ritiro della licenza di guida da 6 mesi a un anno, così come la decurtazione di dieci punti. Per il genitore, dato il rifiuto di sottoporsi all'etilometro, è scattata la sospensione della patente per un periodo da sei mesi a due anni. È riuscito fortunatamente ad evitare la confisca dell'auto, in quanto intestata ad una persona estranea alla violazione.

Dieci le sanzioni totali per guida in stato d'ebbrezza elevate dalla Polizia Locale nella notte fra venerdì e sabato nelle zone limitrofe al Centro Storico e in Via Circonvallazione Meridionale a Rimini. Segnalate alla prefettura anche 3 persone, un conducente e un passeggero fermati con alcuni grammi di cocaina e un altro conducente, in possesso di alcuni grammi di hashish.