Rimini, madre si getta nel vuoto dal tetto di casa col figlio di 6 anni: morti entrambi La tragedia è avvenuta questa mattina attorno alle 8.30 in un condominio di cinque piani di via delle Piante a Rimini. Non vi sarebbero dubbi sull’intento suicida delle donna, perché la polizia ha trovato un biglietto scritto da lei. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Una donna di circa 40 anni si è gettata nel vuoto dal tetto di un condominio di cinque piani a Rimini tenendo il proprio figlioletto di 6 anni tra le braccia. Entrambi sono morti sul colpo. È successo questa mattina attorno alle 8.30 nei pressi di via delle Piante, località San Giuliano.

Non vi sarebbero dubbi sull'intento suicida delle donna: le forze dell'ordine hanno infatti trovato un biglietto scritto da lei. Sul posto è giunto in forza il personale del 118 ma non c’è stato nulla da fare per la donna e il bambino: il vlo di oltre 30 metri non ha lasciato loro scampo.

Oltre agli agenti delle Volanti e della Squadra Mobile, sono intervenuti il magistrato di turno e il commissario capo Marco Masia. La zona è stata transennata dal personale della Questura.

Un dramma analogo era avvenuto sempre in Emilia Romagna solo qualche mese fa: una donna si era buttata con la figlia di sei anni dal nono piano di una palazzina a Ravenna. La madre si era salvata, ma per la piccola non c'era stato niente da fare.

IN AGGIORNAMENTO