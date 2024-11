Rimini imbiancata dalla “neve tonda”: cos’è il fenomeno del Graupel L’episodio è avvenuto ieri sera, mercoledì 20 novembre, nel riminese. Romagna Meteo spiega: “Non è neve, può cadere con temperature ampiamente positive (ieri sera c’erano +9 gradi) ma è favorito dall’arrivo di aria decisamente fredda alle alte quote”. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Davide Falcioni

1 CONDIVISIONI condividi chiudi

Era atteso, e non si è fatto attendere. Il freddo ha investito finalmente l'Italia portando da ieri un brusco calo delle temperature un po' ovunque, compresa l'Emilia Romagna, dove pioggia e neve sono cadute sull'Appennino, e in particolare nelle province di Parma e Piacenza. Ma se questi fenomeni erano attesi alle quote più alte e nell'entroterra, vedere le strade imbiancate nel riminese ha stupito molti.

Cosa è il "graupel" o "neve tonda"

Come spiega Emilia Romagna Meteo, però, quella che molti a Rimini, città di mare, credevano fosse grandine era in realtà "graupel" o "neve tonda", ovvero "palline a bassa densità, generalmente inferiore a 0.8 g/cm3, di diametro superiore a 5mm e generalmente di forma opaca, più simile alla neve che al ghiaccio.

Rispetto alla grandine risulta decisamente più leggero, simile a volte al ‘polistirolo. Non è neve, può cadere con temperature ampiamente positive (ieri sera c'erano +9 gradi) ma è favorito dall'arrivo di aria decisamente fredda alle alte quote".

In molti, affacciandosi alla finestra, hanno ammirato l'insolito fenomeno e poi pubblicato foto e video sui social: "Non c'è niente da fare… Che sia neve, neve tonda, grandine o chicchessia di solido e dal colore biancastro… Il fascino con cui avvolge tutto resta immutato", scrive un utente.

Se a Rimini si è assistito al fenomeno della "neve tonda" in provincia di Forlì Cesena si è registrato un forte vento: circa 50 gli interventi dei vigili del fuoco per alberi e rami caduti, in particolare nella fascia collinare.

Oggi in Emilia Romagna allerta meteo arancione e gialla

Per la giornata odierna in Emilia Romagna è allerta meteo arancione per vento forte sull'intero Appennino; gialla per frane e piene dei corsi d'acqua minori nelle province di Bologna, Modena, Reggio-Emilia, Ferrara, Rimini, Piacenza, Ravenna, Parma, Forlì-Cesena; nelle stesse province allerta gialla per temporali.