video suggerito

Rimini, 15enne si scatta foto nuda e le invia al prof 45enne: chiesto un anno per l’uomo La Procura di Rimini ha chiesto la condanna ad un anno di reclusione per un professore delle medie residente all’Aquila, accusato di adescare ragazzine sui social. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Biagio Chiariello

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Una 15enne di Rimini sorpresa dalla mamma a scattarsi foto nuda col cellulare e ad inviarle ad alcuni suoi contatti. La madre sporge denuncia con la procura di Bologna che riesce a risalire all’identità di tre persone. Tra loro un professore di lettere alle scuole medie. Un uomo di 45 anni, residente all’Aquila, per il quale ora la Procura della Repubblica di Rimini ha chiesto la condanna a un anno di reclusione per aver adescato ragazzine sui social.

I fatti risalgono al 2019, periodo nel quale l'uomo, come riportano i quotidiani locali, avrebbe intrattenuto una relazione, platonica, con la minorenne. Grazie all'intervento della genitrice, le autorità erano riuscite ad individuarlo perché presente tra i contatti con i quali la ragazzina chattava abitualmente e in maniera esplicita parlando di sesso.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione del docente, effettuata dalla polizia postale, erano stati sequestrati un telefono cellulare, un computer portatile, un hard disk e altri supporti informatici. Dagli accertamenti però non erano state rinvenute foto della 15enne riminese, tanto che le accuse sarebbero legate solamente a quelle conversazioni su chat.

Leggi anche Violentarono 15enne in branco sulla spiaggia a Rimini, chiesta messa alla prova per evitare la condanna

Tuttavia le autorità erano risalite ad immagini con tanto di screenshot di frasi erotiche copiate in una chat di Instagram e filmati con minorenni. In particolare, è spuntato un filmato di qualche secondi in cui veniva ripreso un alunno di una scuola – dove il prof aveva lavorato – seduto con le mani

legate dietro.

In realtà questo procedimento – come riferisce la difesa – sarebbe poi stato definitivamente archiviato dal Tribunale di Rieti, perché generato da un malinteso poi chiarito dallo stesso ragazzino protagonista del video. A Rimini, il giudice ha aggiornato l’udienza al 21 ottobre per repliche e sentenza.