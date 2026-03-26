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Riforniva un condominio di acqua con alta carica batterica: denunciato 58enne a Porto Empedocle

Trasportava acqua non adatta al consumo umano ed era privo delle autorizzazioni. Riforniva abusivamente un condominio di Porto Empedocle (Agrigento)
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A cura di Maria Neve Iervolino
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C'era un'altissima carica batterica nell'autocisterna che usava per rifornire un condominio di Porto Empedocle, ad Agrigento. Una quantità di batteri tale da rendere quell'acqua inadatta al consumo umano. È il risultato dell'indagine condotta dai Carabinieri che ha portato alla denuncia nei confronti del 58enne che trasportava l'acqua all'interno del suo mezzo fino al condominio del centro città.

Durante un controllo dei militari dell'Arma, è emerso che l'uomo era sprovvisto delle autorizzazioni necessarie per il trasporto e la distribuzione di acqua destinata al consumo umano. Le mancanze però non erano solo di natura burocratica. Nel corso dell'attività ispettiva svolta con la collaborazione di personale dell’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento, infatti è stato effettuato anche il campionamento dell’acqua trasportata nell'autocisterna.

I risultati non lasciano dubbi: l'acqua non è adatta al consumo umano a causa dell'alta concentrazione batterica. La carica superiore ai limiti consentiti dalla legge rischia di essere estremamente dannosa per la salute di chi la consuma. Per questo il 58enne residente a Favara è stato accusato di compiere attività di rifornimento idrico abusivo e denunciato.

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