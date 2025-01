video suggerito

Rifiuta l'alcoltest e oppone resistenza alla polizia, arrestato primario dell'ospedale di Aosta Il dottor Federico Pretti, 47 anni, aveva tamponato un'auto a Saint-Pierre. È accusato di aver reagito contro gli agenti, intervenuti per rilevare l'incidente. Sarà processato a marzo.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

È accusato di resistenza a pubblico ufficiale il dottor Federico Pretti, 47 anni, responsabile della Struttura di Neurochirurgia dell’Ospedale Parini di Aosta, fermato dalla polizia dopo aver tamponato un’auto a Saint-Pierre.

I fatti sono avvenuti tra la sera di Capodanno e il giorno seguente. Pretti sarebbe accusato di aver causato un incidente stradale a Saint-Pierre, nel quale ha urtato un'auto con due ragazze a bordo. Le giovani sono rimaste ferite lievemente e sono state trasportate al pronto soccorso.

Al momento dell'arrivo della volante della polizia, l'uomo, secondo quanto riferito dalla procura di Aosta, avrebbe iniziato a dar segno di alterazione. In particolare, ha rifiutato di fare l'alcoltest, pronunciando minacce nei confronti degli agenti e mostrando resistenza durante l'arresto. Avrebbe anche rivolto frasi ingiuriose agli operatori sanitari del 118 intervenuti per sedarlo.

Dopo essere stato portato in Questura, ieri mattina Pretti è stato presentato in Tribunale davanti al giudice Maurizio D’Abrusco, il quale ha convalidato l'arresto ma ha deciso di non applicare alcuna misura cautelare, permettendo al medico di essere rimesso in libertà.

Il 47enne, piemontese di origine ma cresciuto a Courmayeur, è stato rinviato a giudizio il prossimo 25 marzo. "Il giudice ha ritenuto non ci siano esigenze cautelari, pertanto non ha applicato la misura. Questo ci consentirà di esaminare gli atti durante il termine a difesa concesso – hanno detto i suoi avvocati Federico Fornoni e Nicole Joris – Confidiamo che la posizione del dottor Pretti nel prosieguo del procedimento verrà chiarita.”