Ricoverata in ospedale per problemi respiratori, Elisa muore a 43 anni in pochi giorni: disposti accertamenti Lutto a Treviso per la morte della 43enne Elisa Trevisi: l'azienda ospedaliera ha avviato accertamenti clinici per scoprire le cause del decesso, avvenuto in pochi giorni dopo il ricovero in ospedale per problemi respiratori.

A cura di Ida Artiaco

Era stata ricoverata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso in seguito ad una crisi respiratoria dovuta ad una bronchite. Poi le sue condizioni sono peggiorate a tal punto che è stato necessario il trasferimento all'ospedale di Padova dove in pochi giorni si è verificato il decesso.

È morta così Elisa Trevisi, professionista di 43 anni. Era molto famosa a Treviso dal momento che si occupava di amministrazione condominiale e intermediazione immobiliare. La notizia del suo decesso si è diffusa rapidamente. Aveva fondato la sua agenzia nel 2007 e utilizzava anche i social per promuovere il suo lavoro. Per scoprire le cause di quanto successo l'azienda ospedaliera ha anche avviato una serie di accertamenti clinici, in seguito ai quali verrà poi stabilita la data dei funerali.

Secondo quanto riferito dalla stampa locale, in particolare da La Tribuna di Treviso che ha diffuso la notizia, nei giorni scorsi la 43enne si era recata all'ospedale Ca' Foncello di Treviso per dei problemi respiratori. I medici ne avevano disposto il trasferimento a Padova per una grave bronchite. Poi il suo quadro clinico è rapidamente peggiorato, fino all'epilogo fatale: i sanitari padovani, infatti, avevano individuato un problema molto serio al cuore che ieri ha smesso di battere. "Amava il suo lavoro, conosceva molto bene il mercato immbiliare ed era sempre alla ricerca di case e appartamenti per i suoi clienti", hanno raccontato alcuni amici della donna.