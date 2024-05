Ricostruito il cuore di una bimba palestinese di 13 mesi all’ospedale Gaslini di Genova

video suggerito

A cura di Eleonora Panseri

Foto Ospedale Gaslini

Una bambina palestinese di 13 mesi affetta da una complessa e grave patologia cardiaca e da idrocefalo ostruttivo è stata sottoposta a una serie di interventi salvavita all'ospedale Gaslini di Genova.

Grazie al supporto di una missione umanitaria coordinata dalla Presidenza del Consiglio, con il sostegno del Ministero degli Esteri, della Salute e della Difesa, la bimba (le cui iniziali sono E.H., ndr) è arrivata in Italia con un volo dell’Areonautica Militare l’11 marzo 2024.

Qui è stata assistita da un’equipe specializzata nel trasporto di pazienti critici in ambienti difficili della Uoc Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica del Gaslini, composta dal dottor Andrea Moscatelli e dall’infermiera pediatrica Morgana Bacherini. “Il trasporto è stato particolarmente a rischio, poiché la bimba era molto sofferente per via della scarsa funzionalità del circolo polmonare. – spiega Moscatelli, direttore Uoc Terapia Intensiva Neonatale e Pediatrica del Gaslini – La bimba, cianotica, sopravviveva solo grazie alla perfusione di un unico polmone”.

Foto Ospedale Gaslini

“Il trasporto, ancorché ad alto rischio, ha reso possibile la presa in carico multidisciplinare della bambina, attraverso l’azione coordinata di 6 Unità operative complesse dell’Istituto: Terapia intensiva, Anestesia, Radiologia, Cardiologia, Neurochirurgia e Cardiochirurgia", ha raccontato invece il direttore sanitario del Gaslini, Raffaele Spiazzi.

Il 3 aprile il cardiochirurgo Guido Michielon, direttore della Cardiochirurgia del Gaslini, e il suo team hanno eseguito un intervento correttivo per creare la connessione fra cuore e polmoni ricostruendo, in un certo senso, il cuore della piccola paziente.

I medici l'hanno poi trasferita in terapia intensiva e preparata per l'intervento neurochirurgico eseguito con successo dal team della Neurochirurgia sotto la guida di Gianluca Piatelli. "Oggi la piccolina viene dimessa in ottime condizioni cliniche – conclude Spiazzi – dovrà seguire un follow-up cardiologico, cardiochirurgico e neurochirurgico ma la probabilità di sopravvivenza e qualità di vita a distanza sono favorevoli".