Bimbo di 3 mesi picchiato dal padre mentre è in braccio alla mamma, ricoverato con lesioni al cranio Un bimbo di 3 mesi è stato ricoverato al Gaslini di Genova con lesioni al cranio dopo essere stato picchiato dal padre mentre era in braccio alla mamma. La donna ha cercato di difenderlo, restando ferita. I due sono stati ricoverati e il padre è stato arrestato.

A cura di Gabriella Mazzeo

immagine di repertorio

Un bimbo di soli 3 mesi è stato ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova con lesioni al cranio per le botte ricevute dal padre. Il bimbo sarebbe rimasto ferito nella notte scorsa, colpito dal papà mentre si trovava in braccio alla madre. Secondo quanto finora ricostruito, il neonato ha ricevuto le botte dal padre mentre quest'ultimo stava litigando con la mamma in una piazza a Borzonasca, nel Levante di Genova.

La mamma del piccolo ha cercato di difenderlo e nel tentativo di evitargli le botte, è rimasta ferita. Stando alle prime ricostruzioni dell'accaduto, che è ancora oggetto di indagine, il padre è un giovane di 26 anni che ha sbarrato la strada alla donna e ha iniziato a picchiarla mentre quest'ultima aveva tra le braccia il neonato. Alcuni passanti hanno cercato di intervenire e qualcuno ha allertato i carabinieri che poi hanno prestato i primi soccorsi.

Il bimbo è stato trasferito al Gaslini insieme alla mamma che ha riportato ferite al volto e agli arti. Il 26enne è invece stato fermato dai carabinieri e sarà ascoltato nelle prossime ore.

