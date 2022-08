Ricci sterminati a sassate da ragazzini: “Non facevano male a nessuno, ma li hanno uccisi tutti” Orrore nel Veronese, responsabili alcuni ragazzini a San Michele, all’interno delle scuole ‘Don Mercante’. Si cercano i giovani responsabili.

A cura di Biagio Chiariello

Avrebbero ucciso dei ricci prendendoli a sassate nei giardini delle scuole. Un episodio scioccante e sconfortante, anche e soprattutto perché compiuto da alcuni ragazzini, quello riferito dal quotidiano "L'Arena di Verona" e verificatosi a San Michele, all’interno delle scuole ‘Don Mercante' nella zona di Madonna di Campagna.

Un gesto atroce che ha allarmato non solo gli animalisti ma tutta la gente del quartiere cercando quindi di individuare i responsabili. I fatti nella tarda sera di lunedì 8 agosto, quando sarebbero state notate delle torce nel parco della scuola. Poi, sono state udite delle grida di animale e, al mattino, sono stati trovati i ricci, appunto uccisi a sassate.

I ricci sono totalmente innocui e, anzi, mantengono le zone pulite da topi e serpenti. All’interno del parco giravano tranquilli ed erano abituati alle persone, come racconta Debora Quintarelli che con la sua associazione gestisce l’ex baita degli alpini oggi centro ricreativo aperto a tutti:

"Questo era uno dei simpatici ricci che abitavano nel parco de La Capannina MCP, parlo al passato perché qualcuno, per divertirsi in una serata monotona ha pensato bene di ucciderli".

In zona sono presenti delle telecamere che potrebbero contribuire ad individuare i responsabili. Purtroppo non si tratta di un caso isolato: "In tre settimane sono stati sterminati tutti, anche i più piccolini", continua Quintarelli,

Il codice penale tra l’altro punisce l’uccisione di animali con la reclusione da quattro mesi a due anni.