Paura sul Boeing 737, aereo perde una ruota durante il decollo: pista chiusa e voli in ritardo L'incidente in Sudafrica ha riguardato il volo interno FA212, tra Johannesburg e Città del Capo. A staccarsi all'improvviso la ruota dentata principale esterna sinistra. Fortunatamente nessuno si è fatto male.

A cura di Biagio Chiariello

Tanta paura domenica 21 aprile su un aereo Boeing 737-800 della FlySafair in Sud Africa: durante il volo interno FA212, tra Johannesburg e Città del Capo, il velivolo ha perso una ruota in fase di decollo.

In un comunicato, la compagnia aerea ha affermato che l'aereo ha lasciato l'aeroporto internazionale OR Tambo secondo il programma alle 11:32 ma dopo il decollo, il personale di terra ha riferito di aver assistito a quello che sembrava essere un problema alla ruota dentata principale esterna sinistra.

"L'equipaggio è stato allertato ed è stata presa la decisione di tornare a Johannesburg", ha detto il portavoce di FlySafair Kirby Gordon. “Il volo FA212 ha modificato la rotta ed è entrato in uno schema di attesa nei pressi di Parys per bruciare un po' di carburante e alleggerire l'aereo per l'atterraggio. Questa è la procedura standard quando non c’è urgenza di atterrare: è più sicuro atterrare con un carico di carburante più leggero e i moderni aerei Boeing 737 non hanno la possibilità di scaricare carburante”, ha precisato Gordon.

Ad oltre tre ore dal decollo il Boeing 737-800 è atterrato sulla pista 21R. La ruota ha subito ulteriori danni durante l'atterraggio. A tal proposito Gordon ha riferito che l'aereo è stato progettato per poter atterrare "anche" con un pneumatico difettoso. "Dopo l'atterraggio, l'aereo è stato ispezionato dalle squadre di sicurezza e di ingegneria sulla pista prima di essere riportato al terminal", ha detto Gordon.

I passeggeri sono stati caricati su un aereo di riserva e poi hanno proseguito il viaggio verso Città del Capo. Nessuno è rimasto ferito durante l'incidente, ma alcuni voli hanno subito grossi ritardi, visto che la pista è stata chiusa per motivi di sicurezza.