video suggerito

Resta con l’auto in panne, paga il soccorso stradale ma non arriva: cos’è la truffa del carro attrezzi Dopo aver chiamato un numero verde per il soccorso stradale trovato su internet e pagato anticipatamente l’intervento, non ha ricevuto alcuna assistenza. Così un 72enne toscano è stato raggirato da una coppia, un uomo e una donna di 62 e 36 anni. I due, con diversi precedenti specifici, sono stati denunciati dai Carabinieri di Livorno. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Eleonora Panseri

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio.

Ha chiamato un numero verde per il soccorso stradale trovato su internet e ha pagato anticipatamente l'intervento senza tuttavia ricevere alcuna assistenza. A cadere vittima di questa truffa è stato un 72enne di Castiglioncello (provincia di Livorno), raggirato da una coppia, un uomo e una donna di 62 e 36 anni.

I due, entrambi campani e con diversi precedenti specifici, sono stati denunciati dai Carabinieri di Livorno per truffa in concorso. Stando a quanto è stato ricostruito dai militari dell'Arma, il 72enne, dopo essere rimasto in panne con la sua auto, ha chiamato quello che poi si è rivelato un falso numero verde che indicava un generico soccorso stradale e ha pagato 358 euro restando poi in attesa di un intervento che non si è mai verificato.

Dall'analisi delle utenze telefoniche i Carabinieri sono riusciti a rintracciare e identificare i due presunti autori della truffa. La vittima, chiamando il numero per far venire a prendere l'auto, aveva fornito all'interlocutore l'esatta posizione del veicolo guasto da soccorrere e i dati completi della carta di credito, con tanto di codice a tre cifre sul retro per autorizzare il richiesto "pagamento anticipato" dell'intervento.

Inoltre, nel corso della conversazione telefonica il falso operatore del soccorso stradale avrebbe richiesto anche un nuovo pagamento di 354 euro giustificando la richiesta "per ulteriori spese di trasporto".

A quel punto, non vedendo arrivare il carro attrezzi, la vittima si è rifiutata di effettuare il secondo pagamento e l'operatore ha concluso la chiamata.

Nessun veicolo di soccorso stradale si è presentato a recuperare l'auto e al numero verde non avrebbe più risposto il medesimo interlocutore, mentre l'utenza è risultata associata ad un'attività commerciale operante in tutt'altro settore.

L'uomo, rendendosi conto di essere stato raggirato, ha deciso di rivolgersi ai Carabinieri di Castiglioncello per denunciare l'accaduto.