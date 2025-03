video suggerito

"Reliquie del beato Carlo Acutis finite all'asta sul web": la denuncia del vescovo di Assisi Il vescovo della diocesi di Assisi ha presentato una denuncia contro ignoti perché alcune reliquie del beato Carlo Acutis sono finite all'asta sul web.Indaga la Procura di Perugia.

A cura di Giorgia Venturini

Si indaga per cercare di capire perché alcune reliquie del beato Carlo Acutis sono finite all'asta sul web. Che ci sia stato un furto? Sull'accaduto il vescovo della diocesi di Assisi ha presentato una denuncia contro ignoti: ora indaga la Procura di Perugia, con a capo Raffaele Cantone.

Stando alle prime informazioni, su un'asta del web sono state attribuite reliquie attribuite al beato Carlo Acutis che sarà proclamato santo ad aprile e il corpo del quale è custodito nel santuario della Spogliazione. Sono ora in corso tutti gli accertamenti del caso. Nel dettaglio, all'asta sarebbe finita gli "ex capillis con certificato", come si legge nell’annuncio che scade mercoledì in rete. A metterla all'asta sarebbe stato un venditore privato. L'offerta più alta? Al momento è di oltre 2mila euro.

Ma chi era Carlo Acutis? Carlo Acutis, nato a Londra il 3 maggio del 1991 e cresciuto a Milano, si era avvicinato alla religione quando era studente presso l'Istituto Leone XIII dei gesuiti. Purtroppo è morto a 15 anni nell'ottobre del 2006 per una leucemia fulminante. La madre lo ricorda così: "Carlo era un ragazzo del terzo millennio. Usava internet, i computer… lo chiamavano un po' l'influencer di Dio". E ancora: "Era generoso, altruista. Andava a messa tutti i giorni e pregava per le persone in difficoltà, nel suo piccolo ha fatto tantissimo per gli altri. Ha aiutato tanta gente a riscoprire la fede. Cercava di dare attenzione e amore agli altri, era amico anche dei più deboli. Era solo un ragazzino ma quello che poteva fare l'ha fatto, ispirato da valori che possono essere condivisi da chi crede e da chi non crede".

Ora Acutis diventerà santo il prossimo 27 aprile, nel terzo giorno giubileo degli adolescenti. La scorsa primavera Papa Francesco aveva riconosciuto un suo miracolo e quindi si è dato il via libera alla canonizzazione. Era stato fatto santo nel 2020, sarà il primo santo: era conosciuto come il futuro patrono di Internet.