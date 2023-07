Reggio Emilia, rapina una banca e minaccia di farsi saltare in aria, arrestato È accaduto oggi a Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia. Il malvivente, lasciando intendere di avere una bomba in tasca, ha chiesto di consegnare il denaro altrimenti si sarebbe fatto saltare in aria.

A cura di Davide Falcioni

foto di repertorio

È entrato in una filiale della banca Credito Emiliano di Quattro Castella, in provincia di Reggio Emilia, e, lasciando intendere di avere una bomba in tasca, ha chiesto di consegnare il denaro altrimenti si sarebbe fatto saltare in aria. Ottenuti i soldi, circa 5mila euro, è uscito dall'istituto di credito e si è dileguato senza tuttavia riuscire a fare molta strada: grazie al tempestivo allarme, giunto alla centrale operativa del comando provinciale dei carabinieri di Reggio Emilia, sul posto sono stati fatti convergere i carabinieri di Quattro Castella e della radiomobile di Reggio Emilia, che, dotati della descrizione del malvivente uscito dalla banca, hanno intercettato, fermato e arrestato il presunto rapinatore recuperando l’intera refurtiva.

Per questi motivi con l’accusa di rapina aggravata i carabinieri della stazione di Quattro Castella congiuntamente ai colleghi della radiomobile di Reggio Emilia hanno arrestato un uomo di 45 anni residente nel reggiano. I dipendenti della banca terrorizzati, dopo avere consegnato le banconote all’uomo che è fuggito, hanno immediatamente chiamato le forze dell'ordine. Data la situazione, nella considerazione che l’uomo potesse davvero possedere una bomba e visto lo stato di agitazione manifestato alla vista dei militari, i carabinieri hanno agito con la massima prudenza riuscendo a bloccare il fuggitivo, senza conseguenze per alcuno, solo con l’utilizzo del taser in dotazione. Una volta bloccato e accertato che non disponeva di alcun ordigno esplosivo l’uomo, dopo le visite del caso a cura dei sanitari attivati dai carabinieri, è stato condotto in caserma e tratto in arresto con l’accusa di rapina aggravata.