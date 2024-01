Reggio Emilia, ragazzina attraversa mentre arriva l’autobus e viene travolta: gravi le condizioni Una ragazzina è stata travolta dall’autobus mentre attraversava la strada a piedi a Reggio Emilia. Stando alla prima ricostruzione, la minore avrebbe attraversato mentre il semaforo per i mezzi pubblici era verde. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Gabriella Mazzeo

Una ragazzina è stata investita da un autobus della linea urbana 5 di Seta a Reggio Emilia intorno alle 13.15 di oggi. Le condizioni della minore, stando a quanto reso noto, sarebbero gravi.

Secondo quanto reso noto, la giovane stava attraversando la strada all'incrocio con via Guittone d'Arezzo a piedi quando il mezzo l'ha travolta. Il semaforo per gli autobus era verde, ma la ragazzina ha attraversato comunque la strada.

Le cause dell'incidente sono ancora da accertare: probabilmente l'adolescente ha attraversato l'incrocio senza prestare attenzione ai veicoli che stavano arrivando. I passanti e i passeggeri dell'autobus hanno subito allertato i soccorsi e sul posto sono arrivati poco dopo i sanitari del 118 che hanno trasportato la minore al pronto soccorso dell'ospedale.

Le sue condizioni sono serie, ma secondo i medici non vi sarebbe il pericolo di vita.

Le immagini del sistema di videosorveglianza della zona e del mezzo sono state messe a disposizione delle forze dell'ordine intervenute sul posto dopo l'incidente. Sul luogo della tragedia è stato inviato un mezzo sostitutivo per completare la corsa nell'ora di punta.

L'accaduto è ora oggetto di indagine da parte della polizia locale. Anche Seta, la società che si occupa del trasporto pubblico sul territorio, ha aperto un'indagine interna per chiarire la dinamica dei fatti avvenuti nel primo pomeriggio di oggi, mercoledì 31 gennaio.

Ulteriori informazioni sulle condizioni di salute della minore saranno fornite nelle prossime ore. Per il momento i sanitari mantengono il massimo riserbo sul bollettino medico della ragazzina che non sarebbe comunque in pericolo di vita.

Secondo quanto reso noto, però, le sue condizioni sarebbero comunque molto serie e le cure alle quali è sottoposta in queste ore restano molto delicate.